歐聯︱車路士挫薩爾斯堡晉級16強　馬列斯射失12碼曼城仍獲首名

英超兩支球隊在歐聯分組賽同取得首名晉級16強的資格。在周二（25日）的第5輪分組賽，車路士應夏維斯（Kai Havertz）的妙射，以2:1作客擊敗奧地利的薩爾斯堡紅牛，取得16強的席位。而曼城雖然有馬列斯（Riyad Mahrez）射失12碼，與多蒙特只踢成0:0，不過仍獲得首名晉級的資格。

今季在聯賽表現慢熱的夏維斯，在今場賽事成為藍戰士的功臣。在23分鐘他的射門雖然被對手擋住，但隊友的高華錫（Mateo Kovacic）在禁區頂補中，為車路士取得領先。薩爾斯堡多次以反擊威脅藍戰士的防線，不過仍要到下半場的48分鐘，才由阿達姆（Junior Adamu）把握到一次機會，門前為薩爾斯堡追至1:1。不過夏維斯在64分鐘把握機會，禁區頂妙射死角，為車路士再度取得領先，並憑這個入球，以2:1擊敗對手。

米蘭大勝4粒排次席

車路士在E組以10分領先，由於車路士在對賽的得失球較次名的AC米蘭好，故車路士已取得首名的晉級資格。至於同組的AC米蘭以4:0擊敗克羅地亞的薩格勒布戴拿模，以7分暫列次席，最後一場與6分的薩爾斯堡紅牛爭奪次名的出線席位。