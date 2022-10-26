歐聯︱車路士挫薩爾斯堡晉級16強　馬列斯射失12碼曼城仍獲首名

英超兩支球隊在歐聯分組賽同取得首名晉級16強的資格。在周二（25日）的第5輪分組賽，車路士應夏維斯（Kai Havertz）的妙射，以2:1作客擊敗奧地利的薩爾斯堡紅牛，取得16強的席位。而曼城雖然有馬列斯（Riyad Mahrez）射失12碼，與多蒙特只踢成0:0，不過仍獲得首名晉級的資格。
今季在聯賽表現慢熱的夏維斯，在今場賽事成為藍戰士的功臣。在23分鐘他的射門雖然被對手擋住，但隊友的高華錫（Mateo Kovacic）在禁區頂補中，為車路士取得領先。薩爾斯堡多次以反擊威脅藍戰士的防線，不過仍要到下半場的48分鐘，才由阿達姆（Junior Adamu）把握到一次機會，門前為薩爾斯堡追至1:1。不過夏維斯在64分鐘把握機會，禁區頂妙射死角，為車路士再度取得領先，並憑這個入球，以2:1擊敗對手。
米蘭大勝4粒排次席
車路士在E組以10分領先，由於車路士在對賽的得失球較次名的AC米蘭好，故車路士已取得首名的晉級資格。至於同組的AC米蘭以4:0擊敗克羅地亞的薩格勒布戴拿模，以7分暫列次席，最後一場與6分的薩爾斯堡紅牛爭奪次名的出線席位。
多蒙特獲次名晉級
至於在G組的曼城，雖然早已鎖定晉級資格，不過今仗作客德國對多蒙特，仍是首名的爭奪。曼城雖然有艾寧夏蘭特（Erling Haaland）及祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）合作攻堅，然而卻未能取得入球。而曼城雖然在58分鐘由馬列斯搏得12碼，不過他親自主射被多蒙特門將基哥高保（Gregor Kobel）撲出，最終雙方互無紀錄完場。
曼城在領隊哥迪奧拿在2016年接手之後，在12碼的紀錄在80射有25次射失，而在歐聯雖然取得17射12中比英超52射36中為好，不過曼城的12碼入球率仍是較弱。曼城失分後，仍在G組取得首名的晉級資格，而次席的多蒙特因為對賽成績較西維爾好，因此亦獲得次名的晉級資格，而3:0擊敗哥本哈根的西維爾將轉戰歐霸盃。