歐聯｜車路士求破多蒙特 樸達保位戰

樸達為保車路士的帥位，今場對多蒙特務必要求勝！億萬大軍藍戰士雖剛於英超贏波，打破近期悶局，但今晚香港時間深夜在歐聯16強次回合，迎戰大勇的德甲勁旅多蒙特(08/03 04:00) ，將是開季以來，藍戰士與樸達的最關鍵大戰。
車路士首回合與蜜蜂兵團交手，以0比1敗走，不過該仗藍戰士表現甚至比對手好，如非祖奧菲歷斯射門中楣，對方門將基哥高保及防中安利簡恩屢救險球，車路士不應空手而回。不過，樸達駕駛的「豪華戰車」，確見入球力弱致戰績長期低迷。藍戰士今年各項賽事錄2勝4和6負，12場僅入5球，包括上仗英超主場靠後衛韋斯利科芬拿建功，才1球氣走列斯聯。
根據近期樸達的排陣與球員的表現，相信今仗前線入球重任，仍會交給首回合因傷缺陣的史達寧，與夏維斯及祖奧菲歷斯組合攻堅。當中，史達寧在歐聯上陣79次，攻入26球及有22次助攻，或成樸達的「續命符」。除前線欠銳外，車仔中後場亦人腳不整，中堅隊長堤亞高施華膝傷休戰，料由韋斯利科芬拿跟高列巴尼扼守中路，攻中美臣蒙特停賽，而上回合兩度攻門幾乎有士哥的翼衛列斯占士，望能傷愈復出。
多蒙特十連勝走勢強
多蒙特上次靠「快馬」艾迪耶米一次突擊奠勝，但此子養傷今場無法上陣，其左翼位置料由年輕新星拜洛吉頓斯取代，施巴斯坦賀拿將會出任單箭頭，配合馬高列奧斯及比寧咸策動快速反擊。球隊自打敗車路士後狀態更勇，德甲追至跟榜首拜仁慕黑同分，各項正式賽事累計10連勝，不過，球隊對上5次在歐戰作客倫敦全敗，今場力圖乘勇破魔咒，殺入8強。
賓菲加鬥布魯日勢過關
另一16強次回合賽事，葡超一哥賓菲加帶著兩球優勢主場鬥比甲布魯日(08/03 04:00)，料能連續兩屆闖8強。布魯日上任3個月的英格蘭主帥柏加，在球隊上仗聯賽3球不敵給護級的奧斯坦德後已聞到「魷魚香」。(相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx)