歐聯｜車路士迫和黑馬卡拉巴克　巴塞隆拿險負布魯日

阿塞拜疆的卡拉巴克，成為今屆最大黑馬。球隊在巴庫的主場，一度反先世界冠軍的車路士之下，最終僅被迫和2:2，目前4輪比賽取得2勝1和，甚至有機會晉身淘汰賽階段。至於西甲的巴塞隆拿作客比利時，差點在補時失守，幸獲視像助理裁判（VAR）推翻入球，才僅以3:3與布魯日打和。
卡拉巴克早在2017至18年賽季，首次晉身歐聯分組賽就遇過車路士，當時兩循環合共失10球而0入球。不過今屆的卡拉巴克已非昔日的「魚腩」，球隊先後擊敗過賓菲加及哥本哈根，令賓菲加賽後即炒教練。在遠赴巴庫的比賽車路士本來由伊斯迪華奧（Estevao Willian）在18分鐘打開紀錄，但李安杜安達迪（Leandro Andrade）29分鐘為主隊追平。之後安達迪的一次傳中，打中祖列爾哈圖（Jorrel Hato）的手，球證判罰12碼，馬高贊高域（Marko Jankovic）操刀，為卡拉巴克半場反先2:1。幸好，換邊後8分鐘，車路士由後備上陣的阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）追平，最終車路士只能作客賽和2:2，取得1分。也是卡拉巴克與英格蘭球隊8次交手的首次不敗。
至於西甲冠軍的巴塞隆拿，球隊作客去到比利時，在6分鐘就被布魯日的泰蘇迪（Nicolo Tresoldi）打開紀錄，雖然費倫托利斯（Ferran Torres）在2分鐘後追平，不過科比斯（Carlos Forbs）在17分鐘為布魯日再下一城，半場布魯日領先2:1。換邊後耶馬爾（Lamine Yamal）在61分鐘再為巴塞追平，但是球隊在2分鐘後又被科比斯攻破大門，球隊第3度落後。到77分鐘，巴塞因為對手的泰索利斯（Christos Tzolis）的烏龍球而再次扳平。在補時階段，禾馬特（Romeo Vermant）剷走施捷斯尼（Wojciech Szczesny）腳下球，為布魯日再一次攻破大門，只是VAR協助下指禾馬特犯規，入球無效，令巴塞得以與布魯日踢平3:3。
維拉利爾作客塞浦路斯輸波
同日其他比賽，塞浦路斯球會帕福斯爆大冷，主場以1:0擊敗西班牙的維拉利爾。國際米蘭就以2:1險勝哈薩克的卡拉特，而曼城就以4:1大勝德國的多蒙特，另一支英超代表的紐卡素，亦以2:0擊敗畢爾包。其餘比賽，阿積士主場0:3不敵加拉塔沙雷，利華古遜作客1:0贏賓菲加，馬賽主場0:1不敵阿特蘭大。