歐聯｜車路士迫和黑馬卡拉巴克　巴塞隆拿險負布魯日

阿塞拜疆的卡拉巴克，成為今屆最大黑馬。球隊在巴庫的主場，一度反先世界冠軍的車路士之下，最終僅被迫和2:2，目前4輪比賽取得2勝1和，甚至有機會晉身淘汰賽階段。至於西甲的巴塞隆拿作客比利時，差點在補時失守，幸獲視像助理裁判（VAR）推翻入球，才僅以3:3與布魯日打和。

卡拉巴克早在2017至18年賽季，首次晉身歐聯分組賽就遇過車路士，當時兩循環合共失10球而0入球。不過今屆的卡拉巴克已非昔日的「魚腩」，球隊先後擊敗過賓菲加及哥本哈根，令賓菲加賽後即炒教練。在遠赴巴庫的比賽車路士本來由伊斯迪華奧（Estevao Willian）在18分鐘打開紀錄，但李安杜安達迪（Leandro Andrade）29分鐘為主隊追平。之後安達迪的一次傳中，打中祖列爾哈圖（Jorrel Hato）的手，球證判罰12碼，馬高贊高域（Marko Jankovic）操刀，為卡拉巴克半場反先2:1。幸好，換邊後8分鐘，車路士由後備上陣的阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）追平，最終車路士只能作客賽和2:2，取得1分。也是卡拉巴克與英格蘭球隊8次交手的首次不敗。