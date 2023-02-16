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體育
2023-02-16 11:43:11

歐聯︱車路士頹勢未止　16強首回合0:1負多蒙特

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多蒙特首回合領先1:0。(路透社)

多蒙特首回合領先1:0。(路透社)

歐聯16強的首回合，車路士作客雖然有不少入球機會，可是最終仍被多蒙特一次的反擊得手，以0:1不敵對手在首回合落後，在2023年至今仍只得1勝。

今季由美國老闆接手之後，車路士的狀態卻越打越沉。在今場的首回合，車路士雖然17分鐘有堤亞高施華（Thiago Silva）接應罰球頂入，不過球證就指施華其實是用手拍入網，車路士入球無效之餘，施華亦領一面黃牌。而祖奧菲歷斯（Joao Felix）的射門，又被門楣檔出，半場互交白卷。

堤亞高施華的手球，令車路士入球無效。(路透社) 艾達耶美的入球為多蒙特領先。(路透社) 奧斯簡底線前解圍。(路透社)

全場比賽雖然車路士佔上風，不過仍破門乏術，更在63分鐘，多蒙特一次快速反擊，艾達美耶（Karim Adeyemi）單騎直進，避過安素費南迪斯（Enzo Fernandez）後再扭過出迎門將的阿列沙巴拿加（Kepa Arrizabalaga）射入空門，令多蒙特取得領先。之後車路士有高列巴尼（Kalidou Koulibaly）的射門，門將雖然擋到，但皮球仍往後溜，不過沙利奧斯簡（Salih Ozcan）及時解圍，令多蒙特保住不失，最終多蒙特主場，以1:0擊敗車路士。次回合下月7日在史丹福橋進行。

賓菲加2:0贏布魯日

至於另一場的16強賽事，葡萄牙的賓菲加作客憑祖奧馬里奧（Joao Mario）與大衛拿尼斯（David Neres）各建一功，以2:0擊敗比利時的布魯日，在首回合領先。

祖奧馬里奧為賓菲加取得領先。(路透社) 拿尼斯為賓菲加攻入第2球。(路透社)
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