歐聯︱車路士頹勢未止　16強首回合0:1負多蒙特

歐聯16強的首回合，車路士作客雖然有不少入球機會，可是最終仍被多蒙特一次的反擊得手，以0:1不敵對手在首回合落後，在2023年至今仍只得1勝。

今季由美國老闆接手之後，車路士的狀態卻越打越沉。在今場的首回合，車路士雖然17分鐘有堤亞高施華（Thiago Silva）接應罰球頂入，不過球證就指施華其實是用手拍入網，車路士入球無效之餘，施華亦領一面黃牌。而祖奧菲歷斯（Joao Felix）的射門，又被門楣檔出，半場互交白卷。