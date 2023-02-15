歐聯｜車路士16強作客撼多蒙特

單計冬窗轉會市場已用了3.3億英鎊的車路士，在英超仍無耀眼演出，近3場聯賽全和只入1球，排英超第10位；今屆最大目標，看來只餘歐聯獎盃。球隊相較分組賽時人腳變動不少，新加入註冊的新兵全是貴價貨、包括翼鋒梅迪歷、祖奧菲歷斯及阿根廷防中安素費南迪斯，相反去年夏天來投的奧巴美揚，及新兵中堅班洛迪巴迪亞舒尼和翼鋒馬度基等，則落選歐聯大軍。

那邊廂，阿仙奴要力保英超榜首；這邊廂，另一倫敦大會車路士，在今夜要作客德甲多蒙特(16/02 04:00)，合演歐聯16強淘汰賽首回合大戰。這輛失意英超的超豪戰「車」，誓要在歐洲大賽場，一顯新軍威力。

祖奧菲歷斯態佳

人腳爆瀉的車路士，今場料由高列巴尼與堤亞高施華扼守中路，上仗英超表現突出的葡萄牙翼鋒祖奧菲歷斯，跟夏維斯及梅迪歷攻堅。球隊自從去年10月尾歐聯作客贏薩爾斯堡後，正式比賽已有8場作客不勝，今場作客大勇的德甲前列分子多蒙特，難獲甜頭。

多蒙特自世盃復賽後，連同盃賽6戰全勝，目前在聯賽追至跟榜首拜仁慕尼黑只距3分，並繼續向本屆3料冠軍進發，可惜聯賽首席射手尤素法莫高高，上仗贏雲達不來梅時，上半場已傷出，今場很大機會由完全康復的「抗癌勇士」施巴斯坦賀拿掛帥。多蒙特向來不善鬥英格蘭球會，對上10次交手2和8負，且看今戰能否憑大勇狀態，加上主場之利，先下一城。

同晚同時間上演的另一場16強淘汰賽，將由前英超名將柏加任主帥的比甲布魯日，迎戰葡超「一哥」賓菲加。