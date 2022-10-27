歐聯︱連續兩年分組出局　巴塞再吞拜仁3蛋

西甲的巴塞隆拿連續兩個球季在歐聯分組賽止步，球隊在同組的國際米蘭早在另一邊廂以4:0擊敗柏辛域陀尼亞之後，令巴塞之後在主場面對剋星的拜仁慕尼黑，無論結果如何也無緣晉級，而巴塞最後亦以0:3不敵拜仁，在近3個球季5次面對拜仁全敗。

由於國米主場對柏辛域陀尼亞的比賽在較早時間進行，因此巴塞的命運在開賽前已知。而肯定出局的巴塞在對拜仁也沒法令主場球迷興奮，球隊開賽10分鐘就被沙迪奧文尼（Sadio Mane）突破入禁區射入成1:0。而祖普莫亭（Eric Maxim Choupo-Moting）在31分鐘接應隊友的傳送，為拜仁拉開比數。今場倒戈的利雲杜夫斯基（Robert Lewandowski），在禁區內倒地，不過球證在翻看VAR後，認為未有犯規而未有判12碼。

下半場巴塞仍未見起色，只是拜仁放緩進攻的節奏，而基拿比（Serge Gnabry）在56分鐘曾射入一球，不過VAR後指越位而無效。然而拜仁在補時階段還是再攻入一球，班捷文柏華特（Benjamin Pavard）把握隊友射門「撻Q」，門前加一腳射入，令拜仁以3:0擊敗巴塞。這已是兩隊在這3個球季的第5次對賽，而且拜仁5戰全勝。

國米大勝奪次名

至於國米對柏辛域陀尼亞的比賽，國米先憑米希達利恩（Henrikh Mkhitaryan）的入球取得領先，而迪斯高（Edin Dzeko）的梅開二度以及後備的盧卡古（Romelu Lukaku）錦上添花，令國米輕取4:0，以分組次名晉身淘汰賽階段。