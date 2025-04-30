歐聯｜阿仙奴主場不敵巴黎聖日耳門　當拿隆馬屢救險球

在聯賽階段主場贏過聖日耳門2:0，不過今次兵工廠失去比賽的主導。開賽僅4分鐘，迪比利在禁區頂接應基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）禁區左路的傳送，地波射遠柱入網，為作客的PSG打開紀錄。落後的阿仙奴其實有不少的機會，當中加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）未能把握到一次空門機會。

換邊後阿仙奴仍然尋找追平的方法，在47分鐘，米基爾馬連奴（Mikel Merino）接應罰球頂入，但視像助理裁判（VAR）經半自動越位系統判定越位在先，入球無效。之後的比賽巴黎聖日耳門仍保得住1:0的勝果完場，首回合暫時領先。次回合賽事會到巴黎主場。

阿迪達：有足夠能力作客贏波

阿仙奴主帥阿迪達（Mikel Arteta）賽後回應表示：「我們準備要去巴黎有一些特別的表現。我們是要去巴黎贏下比賽，我們有足夠的能力做到。這只是半場的比賽，我們仍有大機會打入決賽。」他續指出：「我們對戰果是失望，因為我們在比賽投入了很多。在頭10至15分鐘，我們在取得比賽的主導上顯得困難。不過除此以外，就只欠入球，在這水平下，需要一個人來扭轉局面。之後球隊其實是越來越好，唯一失望是未能至少追平比數。」