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體育
2025-04-30 11:11:33

歐聯｜阿仙奴主場不敵巴黎聖日耳門　當拿隆馬屢救險球

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當拿隆馬力保不失，令巴黎聖日耳門作客1:0擊敗阿仙奴。(路透社)

當拿隆馬力保不失，令巴黎聖日耳門作客1:0擊敗阿仙奴。(路透社)

歐聯四強的首回合，法甲的巴黎聖日耳門作客憑奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）的入球，加上門將的基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）屢救險球，令球隊以1:0小勝英超的阿仙奴，令球隊有望再度打入決賽。

在聯賽階段主場贏過聖日耳門2:0，不過今次兵工廠失去比賽的主導。開賽僅4分鐘，迪比利在禁區頂接應基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）禁區左路的傳送，地波射遠柱入網，為作客的PSG打開紀錄。落後的阿仙奴其實有不少的機會，當中加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）未能把握到一次空門機會。

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迪比利早段的入球，為巴黎聖日耳門先開紀錄。(路透社) 馬天尼利錯失為阿仙奴追平的機會。(路透社) 馬連奴的入球及後被VAR判越位在先。(路透社) 前阿仙奴領隊的雲加入場觀戰。(路透社) 英國首相施紀賢本身是阿仙奴球迷。(路透社) 阿仙奴主場0:1不敵巴黎黎日耳門。(路透社) 阿仙奴主場0:1不敵巴黎黎日耳門。(路透社) 阿仙奴主場0:1不敵巴黎黎日耳門。(路透社) 阿仙奴主場0:1不敵巴黎黎日耳門。(路透社)

換邊後阿仙奴仍然尋找追平的方法，在47分鐘，米基爾馬連奴（Mikel Merino）接應罰球頂入，但視像助理裁判（VAR）經半自動越位系統判定越位在先，入球無效。之後的比賽巴黎聖日耳門仍保得住1:0的勝果完場，首回合暫時領先。次回合賽事會到巴黎主場。

阿迪達：有足夠能力作客贏波

阿仙奴主帥阿迪達（Mikel Arteta）賽後回應表示：「我們準備要去巴黎有一些特別的表現。我們是要去巴黎贏下比賽，我們有足夠的能力做到。這只是半場的比賽，我們仍有大機會打入決賽。」他續指出：「我們對戰果是失望，因為我們在比賽投入了很多。在頭10至15分鐘，我們在取得比賽的主導上顯得困難。不過除此以外，就只欠入球，在這水平下，需要一個人來扭轉局面。之後球隊其實是越來越好，唯一失望是未能至少追平比數。」

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