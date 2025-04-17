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體育
2025-04-17 11:35:37

歐聯｜阿仙奴作客再挫皇家馬德里晉級　國際米蘭賽和拜仁慕尼黑入四強

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阿仙奴在歐聯晉身四強。(路透社)

阿仙奴在歐聯晉身四強。(路透社)

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歐聯八強的次回合，皇家馬德里主場未能克服落後3球的處境，並且再以1:2不敵阿仙奴，兩回合輸1:5遭淘汰，而阿仙奴就自2009年來，首次晉身歐聯的四強。另一場八強，國際米蘭主場以2:2賽和拜仁慕尼黑，兩回合贏4:3晉級。四強阿仙奴會遇上巴黎聖日耳門，而國米就對巴塞隆拿。

首回合慘吞3蛋，皇馬回到班拿貝要晉級先要克服這個差距。開賽僅2分鐘，主場的皇馬先有機會將球放入龍門，基利安麥巴比（Kylian Mbappe）接應雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）的長傳，門前心口撞入，不過因為明顯處於越位位置，入球無效。到9分鐘的一次角球機會，魯爾阿辛斯奧（Raul Asencio）拉跌米基爾馬連奴（Mikel Merino），在視像助理裁判（VAR）介入下，球證翻看片段後判罰12碼。然而布卡約沙卡（Bukayo Saka）軟弱無力的挑射，輕易被泰拔高圖爾斯（Thibaut Courtois）拍出，皇馬大難不死。23分鐘輪到皇馬有機會獲12碼，罰球開出後迪格蘭賴斯（Declan Rice）被指拉跌麥巴比，不過VAR再次介入後，片段證實皇馬球員事前已處越位，不構成12碼，半場戲劇性地互無紀錄。

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皇家馬德里麥巴比開賽2分鐘的入球因為越位而無效。(路透社) 沙卡上半場的12碼被皇家馬德里門將高圖爾斯撲出。(路透社) 皇家馬德里上半場的12碼機會，因VAR而撤銷。(路透社) 阿仙奴作客2:1贏皇家馬德里。(路透社) 沙卡下半場將功補過，為阿仙奴打開紀錄。(路透社) 皇家馬德里麥巴比比賽期間受傷被換走。(路透社) 加比爾馬天尼利為阿仙奴射成2:1。(路透社)

沙卡下半場將功補過領先

換邊後沙卡將功補過，在65分鐘接應馬連奴的直線，單刀笠過出迎的高圖爾斯，為阿仙奴打開紀錄。然而防線的大意，2分鐘就被皇馬追平，兵工廠門將大衛拉耶（David Raya）放出皮球，不過雲尼斯奧斯立即迫甩威廉沙列巴（William Saliba），並快腳踢入空門。皇馬雖然在次回合追平，不過他們仍要追3球。之後皇馬不單未能再取得入球，更在補時的3分鐘失守加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）接應隊友的直線，單刀為阿仙奴射成2:1完場。令阿仙奴兩回合以5:1擊敗皇馬。

至於另一場的八強，意甲榜首的國米下半場雖然先被拜仁的哈利卡尼（Harry Kane）在52分鐘攻破大門，不過拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）6分鐘後的入球為球隊迅速追平。加上倒戈的班捷文柏華特（Benjamin Pavard）61分鐘再下一城，令國米反先2:1。另一位英格蘭球員的艾歷迪亞（Eric Dier）雖然在76分鐘再為拜仁追平2:2，但兩回合計國米仍以4:3淘汰拜仁晉級。四強形勢，阿仙奴會對聖日耳門，而國米就會遇上巴塞。

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