歐聯｜阿仙奴作客再挫皇家馬德里晉級　國際米蘭賽和拜仁慕尼黑入四強

歐聯八強的次回合，皇家馬德里主場未能克服落後3球的處境，並且再以1:2不敵阿仙奴，兩回合輸1:5遭淘汰，而阿仙奴就自2009年來，首次晉身歐聯的四強。另一場八強，國際米蘭主場以2:2賽和拜仁慕尼黑，兩回合贏4:3晉級。四強阿仙奴會遇上巴黎聖日耳門，而國米就對巴塞隆拿。

首回合慘吞3蛋，皇馬回到班拿貝要晉級先要克服這個差距。開賽僅2分鐘，主場的皇馬先有機會將球放入龍門，基利安麥巴比（Kylian Mbappe）接應雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）的長傳，門前心口撞入，不過因為明顯處於越位位置，入球無效。到9分鐘的一次角球機會，魯爾阿辛斯奧（Raul Asencio）拉跌米基爾馬連奴（Mikel Merino），在視像助理裁判（VAR）介入下，球證翻看片段後判罰12碼。然而布卡約沙卡（Bukayo Saka）軟弱無力的挑射，輕易被泰拔高圖爾斯（Thibaut Courtois）拍出，皇馬大難不死。23分鐘輪到皇馬有機會獲12碼，罰球開出後迪格蘭賴斯（Declan Rice）被指拉跌麥巴比，不過VAR再次介入後，片段證實皇馬球員事前已處越位，不構成12碼，半場戲劇性地互無紀錄。