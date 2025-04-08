歐聯｜阿仙奴死球壓制皇家馬德里？麥巴比速度成關鍵

阿仙奴周三凌晨3時於歐聯8強首回合主場鬥皇家馬德里，論往績兩次正式比賽對賽，皇家馬德里都能夠保持不敗。兵工廠在2005-06歐聯十六強階段，兩回合合計以1比0淘汰皇馬，不過當年決賽不敵巴塞隆拿。 相信阿仙奴領隊阿迪達較為希望對賽皇馬，並唔係另一馬德里市球會馬德里體育會，事關馬體會防守嚴密，而槍手今季往往都未能攻破主守球隊，對皇馬反而可能令阿仙奴有更多空間發揮。由於今季前線傷兵滿營，中場米基爾馬連奴（Mikel Merino）替工擔任前鋒又表現平平，所以導致阿仙奴製造入球機會表現未如理想。

最令人擔憂是阿仙奴中堅加比爾因傷提早收咧，令後防中路出現空缺。幸好右翼布卡約沙卡（Bukayo Saka）與右閘賓韋特（Ben White）經已復出，前者將夥拍進攻中場奧迪加特組成近年非常強勁的右路鐵三角。 阿仙奴防守表現唔錯，今季平均每場聯賽只錄得0.79個非12碼失球，為歐洲四大聯賽位列第三佳成績。相反皇家馬德里今季多次以令人難以預測、以及相當即興的進攻踢法取得多場勝利。前線速度，再加上中場比寧咸同華維迪強大支援，令皇馬維持高火力。 阿仙奴失球少 防守有保證 皇馬領隊安察洛堤給予好大自由度予一眾進攻球員發揮，任由球員互換位置，組織攻勢，或者派出多人強攻對方危險位置，銀河艦隊正是以呢種踢法淘汰曼城。麥巴比與雲尼斯奧斯祖利亞（Vinícius Junior）都鍾意左路發難再殺入對方禁區，而比寧咸亦樂意在中場左路位置作出支援，既可以將皮球送到遠柱位置予隊友攻門，亦可以後上禁區搵食。