歐聯｜阿仙奴賴斯兩罰球收死皇家馬德里　國際米蘭作客贏拜仁慕尼黑

歐聯八強的首回合，阿仙奴憑迪格蘭賴斯（Declan Rice）的兩個罰球帶領，以3:0擊敗上屆冠軍的皇家馬德里。同日的另一場八強，意甲榜首的國際米蘭以2:1擊敗德國的拜仁慕尼黑。 連續兩年打入八強，阿仙奴主場面對衞冕的皇馬。上半場雖然皇馬有基利安麥巴比（Kylian Mbappe）單刀，不過亳無角度的射門，未能射破兵工廠門將的大衛拉耶（David Raya），雙方互無紀錄。下半場58分鐘，主場的阿仙奴在中路30碼左右獲得罰球，賴斯操刀彎過皇馬的人牆入網，為兵工廠先開紀錄。之後阿仙奴有多次機會，只是皇馬門將泰拔高圖爾斯（Thibaut Courtois）多次力挽狂瀾以及隊友亦成功護空門。但到70分鐘阿仙奴再有一個罰球，今次比之前更近龍門，賴斯再操刀彎入死角，為球隊拉開到兩球。

皇馬補時再打少個 阿仙奴之後再有米基爾馬連奴（Mikel Merino）在75分鐘接應李維士史基拿（Myles Lewis-Skelly）的橫傳，禁區頂掃射成3:0。皇馬補時階段，更有卡馬雲加（Eduardo Camavinga）領第2面黃牌被逐，最終阿仙奴主場以3:0擊敗皇馬取得領先優勢。次回合下周將輪到皇馬主場，阿仙奴對上一次打入歐聯四強已是2009年，今次將是16年來最接近一次。 賴斯賽後表示，自己一段時間都未平伏興奮的心情：「這曾經被收起來的，因為我很多次只能中人牆或是炒高。原本我們是打算傳中的，不過在我看到人牆和龍門的位置。然後我想『就射一次』而布卡約（沙卡）也叫我順自己感覺做。第2球，我有了信心，跟着就入了。現在我沒有特別感覺，因為仍有次回合要打。我是很興奮，很開心，就是開心到飛起。只是在過去的幾年，這對我真的大打擊，而今日我做到了的感覺很特別。」