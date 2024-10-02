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體育
2024-10-02 11:32:13

歐聯｜阿仙奴贏巴黎聖日耳門響勝鼓　巴塞隆拿多蒙特齊大捷

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夏維斯頭槌為阿仙奴先開紀錄。(路透社)

夏維斯頭槌為阿仙奴先開紀錄。(路透社)

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在下周的國際賽期前，歐聯繼續展開。當中英超的阿仙奴與曼城分途贏波，阿仙奴主場以2:0擊敗法國的巴黎聖日耳門，而曼城就作客4:0挫斯洛伐克的施洛雲。至於西甲的巴塞隆拿與德甲的多蒙特雙雙大勝，巴塞主場5:0擊敗瑞士的年青人，而多蒙特亦大炒蘇格蘭的些路迪7:1。

首戰作客意大利的失分的阿仙奴，回到主場後乘着聯賽擊敗李斯射城的氣勢，上半場已取得領先。夏維斯（Kai Havertz）接應李安度杜沙特（Leandro Trossard）傳中，快對手門將的基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）一步頂入，在20分鐘領先。兵工廠之後再擴大領先優勢，布卡約沙卡（Bukayo Saka）在35分鐘開出罰球，禁區內所有人都漏過，結果皮球直彈入網，令阿仙奴半場領先2:0。主場的兵工廠下半場雖然都有入球的機會，不過無法再攻門當拿隆馬十指關，最終阿仙奴贏2:0，取得聯賽階段首場勝仗。

阿仙奴主場2:0贏巴黎聖日耳門。(路透社) 阿仙奴主場2:0贏巴黎聖日耳門。(路透社) 沙卡的罰球在禁區內所有人漏過後入網。(路透社) 阿仙奴主場2:0贏巴黎聖日耳門。(路透社) 阿仙奴主場2:0贏巴黎聖日耳門。(路透社) 阿仙奴主場2:0贏巴黎聖日耳門。(路透社)

曼城作客4:0大勝

至於同日的其他比賽，曼城作客斯洛伐克對當地球會的施洛雲，上半場有根度簡（Ilkay Gundogan）及菲爾科頓（Phil Foden）建功領先，而下半場輪到艾寧夏蘭特（Erling Haaland）與年輕球員占士麥艾迪（James McAtee）建功，最終作客大勝4:0。

至於西甲的巴塞隆拿在首場輸波後，今場主場大勝瑞士的年青人5:0一吐烏氣。而今輪其中一場大戰，德甲的冠軍利華古遜在主場，以1:0擊敗意大利的AC米蘭。上屆亞軍的多蒙特，就在主場以7:1擊敗首戰取得大勝的些路迪。至於國際米蘭就在主場以4:0贏塞爾維亞的貝爾格萊德紅星。另外歐聯新貴的法甲代表比斯特，作客以4:0擊敗奧地利的薩爾斯堡。

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曼城作客4:0擊敗施洛雲。(路透社) 巴塞隆拿5:0大勝年青人。(路透社) 多蒙特主場7:1屠宰些路迪。(路透社) 德甲冠軍的利華古遜1:0小勝AC米蘭。(路透社) 國際米蘭主場4;0贏貝爾格萊德紅星。(路透社)

▼施洛雲對曼城精華▼

▼利華古遜對AC米蘭精華▼

▼巴塞隆拿對年青人精華▼

▼多蒙特對些路迪精華▼

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