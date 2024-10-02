歐聯｜阿仙奴贏巴黎聖日耳門響勝鼓　巴塞隆拿多蒙特齊大捷

在下周的國際賽期前，歐聯繼續展開。當中英超的阿仙奴與曼城分途贏波，阿仙奴主場以2:0擊敗法國的巴黎聖日耳門，而曼城就作客4:0挫斯洛伐克的施洛雲。至於西甲的巴塞隆拿與德甲的多蒙特雙雙大勝，巴塞主場5:0擊敗瑞士的年青人，而多蒙特亦大炒蘇格蘭的些路迪7:1。

首戰作客意大利的失分的阿仙奴，回到主場後乘着聯賽擊敗李斯射城的氣勢，上半場已取得領先。夏維斯（Kai Havertz）接應李安度杜沙特（Leandro Trossard）傳中，快對手門將的基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）一步頂入，在20分鐘領先。兵工廠之後再擴大領先優勢，布卡約沙卡（Bukayo Saka）在35分鐘開出罰球，禁區內所有人都漏過，結果皮球直彈入網，令阿仙奴半場領先2:0。主場的兵工廠下半場雖然都有入球的機會，不過無法再攻門當拿隆馬十指關，最終阿仙奴贏2:0，取得聯賽階段首場勝仗。