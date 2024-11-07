歐聯｜阿仙奴遭罰12碼不敵國際米蘭　阿士東維拉低級犯錯全勝中止

歐聯聯賽階段的第4輪賽事，兩支英超球隊作客同樣因為輸12碼而落敗。阿仙奴在作客意大利上半場末段被罰12碼，最終以0:1不敵意甲冠軍的國際米蘭。至於賽前全勝的阿士東維拉，就因為一個低級的失誤被罰12碼，結果以0:1負於比利時的布魯日腳下。 賽前不敗的阿仙奴，今場雖然作客聖西路面對國米，但球隊還是有不少的攻勢。全場擁超過6成控球的兵工廠，在20次射門中僅4次中目標。比賽到上半場的補時階段，國米的一次罰球機會，泰尼米（Mehdi Taremi）改變方向，米基爾馬連奴的手接觸到球，球證直指12碼。國米由查漢奴古（Hakan Calhanoglu）操刀射入，半場領先1:0，而這也是阿仙奴在今屆歐聯的首個失球。下半場兵工廠有多次機會，但還是未能追平，結果作客國米輸0:1。

阿迪達批球證判罰過嚴 阿仙奴主帥的阿迪達（Mikel Arteta）就認為球證的12碼判決過嚴，又指在比賽途中，馬連奴也被對手門將恩尼森馬（Yann Sommer）打中臉部，他認為球證也應判12碼：「明顯地，我們是受到嚴厲的對待，這兩個都應該判12碼。如果這次你要給12碼，那另一個都是，因為他是打到他的頭。這不計是改變方向，你在禁區是沒有事可做，他可以離開嗎？如果他有意這樣做，這100%是12碼。」 至於另一支英超球隊的維拉，在作客比利時也輸12碼。不過這次是明顯的過失，因為在比賽的52分鐘，維拉門將達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）開出龍門球時，在禁區內的泰朗明斯（Tyrone Mings）未有為意就即時把球按停，結果球證判罰12碼，而布魯日的雲拿根（Hans Vanaken）主射入網，令布魯日靠這個幸運入球，1:0小勝維拉。同時也是維拉今屆歐聯的首場落敗，令他們失去榜首機會。而目前歐聯已僅餘利物浦一支全勝隊伍。

巴黎聖日耳門不敵馬體會陷出局危機 另外，法甲的巴黎聖日耳門在今屆賽事再輸一場，跌落出局區域。球隊在主場先開紀錄下，被馬德里體育會迅速迫和，之後更於下半場補時被馬體會的安祖哥利亞（Angel Correa）射入致勝一球，令馬體會作客贏2:1。聖日耳門再輸之下，排名跌至第25。德國的拜仁慕尼黑在主場迎戰葡萄牙的賓菲加，憑哈利卡尼（Harry Kane）助攻穆斯亞拿（Jamal Musiala），以1:0擊敗對手。 西甲榜首的巴塞隆拿，在作客塞爾維亞的比賽，有利雲杜夫斯基（Robert Lewandowski）的梅開二度，以5:2大勝貝爾格萊德紅星。至於法甲新貴的比斯特，在歐聯續有好表現，球隊作客2:1擊敗布拉格斯巴達，以3勝1和升上第4位。而意甲的阿特蘭大就作客2:0擊敗德國的史特加。烏克蘭球會的薩克達就取得今屆首場勝仗，球隊在德國的中立場以2:1擊敗瑞士的年青人。

▼巴黎聖日耳門對馬德里體育會比賽精華▼

▼拜仁慕尼黑對賓菲加比賽精華▼

▼貝爾格萊德紅星對巴塞隆拿比賽精華▼