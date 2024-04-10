歐聯｜阿仙奴首回合2:2迫和拜仁慕尼黑　曼城作客皇家馬德里3:3言和

歐聯八強大戰展開，兩支英格蘭代表首回合都只能賽和。當中阿仙奴在主場面對德國的拜仁慕尼黑，最終只能踢成2:2，而作客西班牙的曼城，就被皇家馬德里迫和3:3完場。

14年後再打入八強，阿仙奴面對拜仁首回合本來有個好開始，布卡約沙卡（Bukayo Saka）禁區頂地波彎入遠柱，令主場的兵工廠在12分鐘取得領先。不過6分鐘後的防線的犯錯，就將優勢抵銷，倒戈的基拿比（Serge Gnabry）接應隊友的直線，禁區內剷射追平。阿仙奴在32分鐘更再輸12碼，威廉沙列巴（William Saliba）禁區內踢跌利萊辛尼（Leroy Sane），重回北倫敦的哈利卡尼（Harry Kane）為拜仁操刀射入，拜仁半場反先2:1。