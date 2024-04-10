歐聯｜阿仙奴首回合2:2迫和拜仁慕尼黑　曼城作客皇家馬德里3:3言和

歐聯八強大戰展開，兩支英格蘭代表首回合都只能賽和。當中阿仙奴在主場面對德國的拜仁慕尼黑，最終只能踢成2:2，而作客西班牙的曼城，就被皇家馬德里迫和3:3完場。
14年後再打入八強，阿仙奴面對拜仁首回合本來有個好開始，布卡約沙卡（Bukayo Saka）禁區頂地波彎入遠柱，令主場的兵工廠在12分鐘取得領先。不過6分鐘後的防線的犯錯，就將優勢抵銷，倒戈的基拿比（Serge Gnabry）接應隊友的直線，禁區內剷射追平。阿仙奴在32分鐘更再輸12碼，威廉沙列巴（William Saliba）禁區內踢跌利萊辛尼（Leroy Sane），重回北倫敦的哈利卡尼（Harry Kane）為拜仁操刀射入，拜仁半場反先2:1。
下半場雙方都有增添紀錄的機會，不過阿仙奴還是率先把握到，李安度杜沙特（Leandro Trossard）接應隊友的橫傳，禁區頂射入，在76分鐘令阿仙奴追平2:2，而兩隊最終亦以這比數完結首回合比賽。次回合下星期輪到拜仁主場。
曼城夏蘭特受制魯迪格
至於另一隊英超代表的曼城，作客班拿貝球場，貝拿度施華（Bernardo Silva）開賽僅2分鐘的罰球已為曼城取得領先。然而卡馬雲加（Eduardo Camavinga）的射門省中魯賓戴亞斯（Ruben Dias）改變方向，在12分鐘主場的皇馬追平。2分鐘之後洛迪高高斯（Rodrygo）為皇馬反先，半場皇家馬德里領先2:1。換邊後曼城在66分鐘由菲爾科頓（Phil Foden）的射門追平，而加華度爾（Josko Gvardiol）在71分鐘更為曼城再度反先。只是費達歷高華維迪（Federico Valverde）在79分鐘幫皇馬扳平，兩隊首回合最後打成3:3平手。
曼城的前鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland）今仗在魯迪格（Antonio Rudiger）嚴密的看管下，全場僅得1次射門，而且20次觸球機會有7次掉失，9次傳球更是有3次傳失。