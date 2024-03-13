歐聯｜阿仙奴12碼射贏波圖　14年後再晉八強

英超的阿仙奴，取得自2010年以來，首次晉身歐聯的八強。他們在16強的次回合，憑李安度杜沙特（Leandro Trossard）為球隊追和，門將大衛拉耶（David Raya）再於12碼階段撲出對手兩記施射，令兵工廠打破14年的魔咒。而西甲的巴塞隆拿亦相隔4年再次晉身八強。
自2010年後，阿仙奴就從來未在歐聯突破16強，因此被球迷以及網民的嘲笑。而且球隊首回合，作客葡萄牙也未能打破魔咒。在次回合的主場，阿仙奴雖然強攻對手，不過還是要到上半場41分鐘，才由杜沙特，接應隊長馬田奧迪加特（Martin Odegaard）直線，禁區射向遠柱，為阿仙奴打開紀錄，同時為球隊在總比數追平1:1。然而雙方在下半場未再有入球，令比賽要進入加時。兩隊加時仍無分勝負，比賽需要以12碼分勝負。
阿仙奴首4輪12碼全中，包括由隊長奧迪加特射身第1球，而迪格蘭賴斯（Declan Rice）主射第4輪中鵠後，大衛拉耶因為在第2輪已撲出雲達爾拿斯文圖（Wendell）的主射，令波圖第4輪的加連奴（Galeno）增添壓力，而這位巴西中場起腳同樣又被拉耶撲出下，令阿仙奴在12碼贏4:2，成功在14年後再次晉級八強。
巴塞破拿玻里晉級
至於另一場的16強大戰，西甲的巴塞隆拿，在次回合以3:1擊敗意大利的拿玻里，總成績以4:2淘汰對手，是4年來首次打入八強。巴塞首回合作客賽和1:1，上半場15分鐘先由20歲小將費明盧比斯（Fermin Lopez）建功打開紀錄，而2分鐘後祖奧簡斯路（Joao Cancelo）再為巴塞建功而擴大領先。雖然拉亞馬尼（Amir Rrahmani）為拿玻里在30分鐘追回一球。但利雲杜夫斯基（Robert Lewandowski）下半場建功，令巴塞主場以3:1取勝。