歐聯｜阿仙奴12碼射贏波圖　14年後再晉八強

英超的阿仙奴，取得自2010年以來，首次晉身歐聯的八強。他們在16強的次回合，憑李安度杜沙特（Leandro Trossard）為球隊追和，門將大衛拉耶（David Raya）再於12碼階段撲出對手兩記施射，令兵工廠打破14年的魔咒。而西甲的巴塞隆拿亦相隔4年再次晉身八強。

自2010年後，阿仙奴就從來未在歐聯突破16強，因此被球迷以及網民的嘲笑。而且球隊首回合，作客葡萄牙也未能打破魔咒。在次回合的主場，阿仙奴雖然強攻對手，不過還是要到上半場41分鐘，才由杜沙特，接應隊長馬田奧迪加特（Martin Odegaard）直線，禁區射向遠柱，為阿仙奴打開紀錄，同時為球隊在總比數追平1:1。然而雙方在下半場未再有入球，令比賽要進入加時。兩隊加時仍無分勝負，比賽需要以12碼分勝負。