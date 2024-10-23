歐聯｜阿士東維拉3連勝暫上榜首　皇家馬德里半場落後兩球反勝

歐聯的聯賽階段繼續展開，英超的阿士東維拉主場以2:0擊敗博洛尼亞之後，球隊已經連贏3場，暫時升上榜首。至於上屆冠軍的皇家馬德里，主場面對多蒙特進行上屆決賽的翻版，球隊在半場落後兩球下，以5:2反勝對手。 上一輪意外擊敗拜仁慕尼黑之後，維拉今輪面對着意甲的博洛尼亞，先在55分鐘由隊長的約翰麥甘尼（John McGinn）的罰球，掠過禁區所有人漏入網，為球隊先開紀錄。之後球隊的射手祖漢杜蘭（Jhon Duran），在64分鐘為球隊再下一城，令維拉以2:0取勝。維拉贏波後，暫時是唯一的3戰全勝球隊，升上榜首。而之後仍有4支兩勝的球隊在之後會有比賽。

杜蘭在入波後表現激動，表現自己不應作為後備，維拉主帥的艾馬利（Unai Emery）賽後對杜蘭的行為表示不介意：「不，我控制了一切的狀況，包括球員的反應。我們在更衣室給予一個訊息，尊重我們的價值觀，嘗試表現得成熟以及負責任。這不只是杜蘭，還有其他球員。不過這一切是我控制之下。他（杜蘭）打得不錯，而且取得一個很好的入球，他加速的時候很厲害，我們有時會讓所有箭頭上陣，而有時就像今日只派單箭頭，這是對球隊最好的。」 雲尼斯奧斯帽子戲法 至於衞冕的皇馬，主場與多蒙特再戰。上半場30分鐘就被當耶爾馬倫（Donyell Malen）攻破大門落後，加上4分鐘後傑丹斯（Jamie Gittens）為多蒙特再下一城，半場作客的多蒙特2球在手。然而換邊後卻成皇馬大反擊，魯迪格（Antonio Rudiger）先在60分鐘為皇馬追近，而雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）就在2分鐘為皇馬扳平。皇馬的隊長盧卡斯華斯基斯（Lucas Vazquez）在83分鐘，窄位勁射為球隊反先之後，雲尼斯奧斯再連入兩球，個人完成帽子戲法，協助皇馬以5:2反勝多蒙特。

阿仙奴小勝薩克達 至於同日其他的比賽，阿仙奴主場憑對手有29分鐘的烏龍球領先，而之後李安度杜沙特（Leandro Trossard）卻射失12碼，令阿仙奴僅以1:0小勝烏克蘭的薩克達。然而兵工廠也付出代價，因為球隊的意大利守將卡拉科利（Riccardo Calafiori）在比賽中受傷。而意甲的AC米蘭及祖雲達斯就命運迥異，AC米蘭主場以3:1擊敗比利時的布魯日，不過同樣主場出擊的祖雲達斯，就以0:1不敵德國的史特加。 另外，法甲的班霸巴黎聖日耳門，在主場就只能以1:1迫和荷蘭的PSV燕豪芬。而西甲新貴的基羅納就以2:0擊敗塞爾維亞的貝爾格萊德紅星，取得他們歐聯的第一勝。而葡萄牙的士砵亭就作客2:0擊敗奧地利的格拉茨。

▼阿仙奴對薩克達精華▼

▼AC米蘭對布魯日精華▼

▼祖雲達斯對史特加精華▼