歐聯｜阿特蘭大盧卡文不滿被換走　與領隊祖歷爆衝突

意甲的阿特蘭大在作客馬賽的歐聯比賽，球隊雖然最後以1:0勝出，不過卻在比賽末段出現球員與領隊差點爆發衝突的場面。阿特蘭大的盧卡文（Ademola Lookman），不滿被領隊的艾雲祖歷（Ivan Juric）換走，在後備席前一度發生爭拗，最終被球會職員分隔開。

在這場歐聯賽事的75分鐘，當時雙方仍互無紀錄。祖歷隨即決定了將盧卡文換下，在換出期間盧卡文念念有詞，祖歷隨即拉着盧卡文回應，之後二人發生爭執，幸在後備席的迪魯恩（Marten de Roon）及時上前拉走盧卡文，加上球隊總裁亦介入阻止盧卡文再上前。據《米蘭體育報》報道，祖歷在賽後再有與盧卡文交談，不過未知是令局勢緊張還是緩和雙方關係。