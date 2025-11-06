歐聯｜阿特蘭大盧卡文不滿被換走　與領隊祖歷爆衝突

意甲的阿特蘭大在作客馬賽的歐聯比賽，球隊雖然最後以1:0勝出，不過卻在比賽末段出現球員與領隊差點爆發衝突的場面。阿特蘭大的盧卡文（Ademola Lookman），不滿被領隊的艾雲祖歷（Ivan Juric）換走，在後備席前一度發生爭拗，最終被球會職員分隔開。
在這場歐聯賽事的75分鐘，當時雙方仍互無紀錄。祖歷隨即決定了將盧卡文換下，在換出期間盧卡文念念有詞，祖歷隨即拉着盧卡文回應，之後二人發生爭執，幸在後備席的迪魯恩（Marten de Roon）及時上前拉走盧卡文，加上球隊總裁亦介入阻止盧卡文再上前。據《米蘭體育報》報道，祖歷在賽後再有與盧卡文交談，不過未知是令局勢緊張還是緩和雙方關係。
盧卡文過去已不止一次與球隊管理及教練爭執，包括在今年初與前領隊的加斯派連尼（Gian Piero Gasperini）隔空對罵，當時加斯派連尼在一場歐聯不敵布魯日賽後批評盧卡文是他見過最差的12碼「劊子手」，之後他指責加斯派連尼並不尊重自己。而在今夏他也要求離開阿特蘭大加盟國際米蘭，並批評球會阻止他轉會。盧卡文之前在英超未能取得機會，在2022年轉投阿特蘭大，前季為球隊贏得歐霸盃的冠軍。
