歐聯︱阿諾特罰球開紀錄助利物浦取勝　熱刺0:0悶和法蘭克福

在國家隊及聯賽受到批評的阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold），在歐聯的分組賽，為利物浦射入罰球領先。協助紅軍以2:0擊敗格拉斯哥流浪，在分組取得第2勝。而另一支英超代表的熱刺，就作客與德國的法蘭克福踢平0:0。

阿諾特在國家隊被剔出名單，在聯賽亦因為防守的問題而受到批評。不過在今場歐聯賽事，他在7分鐘為利物浦射入罰球領先。紅軍下半場早段再有路爾斯戴亞斯（Luis Diaz）殺入禁區搏得12碼，穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）射入，53分鐘為利物浦擴大領先。然而之後兩隊再沒有入球，利物浦以2:0輕取格流，在分組落後拿玻里3分排次席。

高普滿意球隊表現

紅軍主帥高普（Jurgen Klopp）賽後表示：「這是一場我們需要的比賽，在新架構之下的防守表現很好。對方門將有不少好的撲球，而我們也失了一些機會，不過我們兩個入球都很滿意。」對於球迷批評球隊在聯賽的表現，他指：「批評是完全可以的。我們的狀況不是處於巔峰，但我們在不久之前還是打出一些好表現，在晏菲路的歐聯比賽也是很享受的。我見到今日的球隊是充滿決心，而這是我喜歡的。」