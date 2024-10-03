歐聯｜頻吹冷風阿士東維拉主場挫拜仁慕尼黑　皇家馬德里作客負里爾

周三（3日）的歐聯賽事頻吹冷風，英超的阿士東維拉，主場1:0擊敗德甲的拜仁慕尼黑。至於上屆冠軍的皇家馬德里，也在作客法國對里爾，同以0:1落敗。而西班牙的另一代表基羅納，主場亦不敵荷蘭的飛燕諾2:3。

維拉在1982年的歐洲盃決賽擊敗過拜仁，這也是維拉史上唯一的一次歐洲冠軍。在相隔41年後，維拉再與拜仁在歐洲賽事碰頭，主隊在22分鐘已攻破拜仁的大門，柏奧托利斯（Pau Torres）在禁區窄位射入，然而視像助理裁判（VAR）指，維拉在開出罰球之時已經越位，故入球無效，兩隊半場互無紀錄。下半場拜仁的攻門仍然無果，更在79分鐘被維拉的一次反擊，射手的祖漢杜蘭（Jhon Duran）把握門將的出迎錯失，快腳笠入，令維拉終於打開紀錄。而之後維拉也成功守住領先優勢，最終以1:0爆冷擊敗拜仁，在歐聯的聯賽階段取得兩連勝。