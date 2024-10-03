歐聯｜頻吹冷風阿士東維拉主場挫拜仁慕尼黑　皇家馬德里作客負里爾

周三（3日）的歐聯賽事頻吹冷風，英超的阿士東維拉，主場1:0擊敗德甲的拜仁慕尼黑。至於上屆冠軍的皇家馬德里，也在作客法國對里爾，同以0:1落敗。而西班牙的另一代表基羅納，主場亦不敵荷蘭的飛燕諾2:3。
維拉在1982年的歐洲盃決賽擊敗過拜仁，這也是維拉史上唯一的一次歐洲冠軍。在相隔41年後，維拉再與拜仁在歐洲賽事碰頭，主隊在22分鐘已攻破拜仁的大門，柏奧托利斯（Pau Torres）在禁區窄位射入，然而視像助理裁判（VAR）指，維拉在開出罰球之時已經越位，故入球無效，兩隊半場互無紀錄。下半場拜仁的攻門仍然無果，更在79分鐘被維拉的一次反擊，射手的祖漢杜蘭（Jhon Duran）把握門將的出迎錯失，快腳笠入，令維拉終於打開紀錄。而之後維拉也成功守住領先優勢，最終以1:0爆冷擊敗拜仁，在歐聯的聯賽階段取得兩連勝。
里爾憑12碼小勝
至於衞冕的皇馬也同遇滑鐵盧。繼周末的馬德里打吡缺少了基利安麥巴比（Kylian Mbappe）之後，今場這位法國的射手也繼續只作為後備。上半場末段，卡馬雲加（Eduardo Camavinga）禁區內手臂阻擋了對手的罰球，在經過VAR提出後，球證直指12碼，約拿芬大衛（Jonathan David）操刀射入，為主隊里爾半場一球領先。換邊後皇馬向主隊強攻，並換入麥巴比增強攻力，只是最終都無力扳平，令里爾爆冷以1:0小勝。
利物浦主場兩球挫博洛尼亞
另外兩支的西班牙球隊同樣落敗。當中馬德里體育會作客以0:4大敗給葡萄牙的賓菲加，而歐聯新丁的基羅納，主場亦以2:3不敵荷蘭的飛燕諾。而意甲的祖雲達斯及阿特蘭大都贏波而回，祖雲達斯作客以3:2擊敗德甲的RB萊比錫，至於阿特蘭大就以3:0大破烏克蘭的薩克達。而英超的利物浦，主場就贏博洛尼亞2:0。
在完成兩輪聯賽階段之後，多蒙特兩戰全勝入10球在榜首領先，共有7支球隊在首兩輪都贏波，而曼城就以1勝1和兼得失球較好，以4分排第8。另外有8支球隊兩輪皆北，當中包括意甲的AC米蘭、德甲的RB萊比錫以及西甲的基羅納。