歐聯｜馬德里打吡 皇馬轉沉「細」守馬體會

歐聯淘16強大戰今晚起展開，其中首回合焦點戰必定是馬德里打吡，先由皇家馬德里主場迎戰馬德里體育會。「銀河艦隊」剛在西甲新敗，主帥安察洛堤(Ancelotti)賽後鬧爆隊員表現，在鋒將表現走樣之下，今場務必先做好防務；撞正馬體會造訪宿敵亦必會踢得保守，今場捧「入球」細盤計。(球賽編號FB8443，3月5日04:00開賽)

皇馬在歐聯淘汰圈附加賽兩回合以6比3淘汰曼城，展現出王者風範；然而剛在上輪西甲卻以1比2敗走貝迪斯，爭標路上遭到重擊。球隊剛戰敗陣，或多或少跟安帥為防線試陣有關，一對中堅大將魯迪格(Rudiger)與阿拉巴(Alaba)傷愈後，明顯都不在理想狀態；預期小將魯爾阿辛斯奧(Raul Asencio)今場回歸正選，求提升防線水平。

麥巴比雲尼斯奧斯狀態成疑

至於皇馬射手基利安麥巴比(Kylian Mbappe)近期跌watt，近兩戰不論西盃及西甲都入球食白果；「世足先生」雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)亦被指在場上只顧向球證投訴。當然，皇馬攻中祖迪比寧咸(Jude Bellingham)因在歐戰累計黃牌夠數，今場繼續停賽；老將莫迪歷(Modric)已連場拚搏，卡馬雲加(Camavinga)將會頂上，中場組織力有所影響。

安察諾堤上仗賽後顯得心灰：「我也不知道球員們在想甚麼，我們未能保持速度，單在上半場便失掉27次控球權。假如我們再踢成這樣，下場歐聯肯定不能贏波。」