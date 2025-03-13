歐聯｜馬德里體育會次回合追平皇家馬德里　12碼艾華利斯跣腳被判射失出局

歐聯16強的次回合，皇家馬德里作客雖然被同城宿敵的馬德里體育會追和，但卻在12碼戲劇性地淘汰對手晉級。馬體會的祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）的主射，被球證覆核指因為「跣腳」重複觸球，令入球變無效，皇馬也藉此取得晉級的資格。而英超的阿仙奴及阿士東維拉就雙雙保持優勢晉身八強。 首回合在班拿貝領先2:1的皇馬，作客到馬體會的主場，僅27秒失守，干拿加歷查（Conor Gallagher）接應迪保羅（Rodrigo De Paul）傳中，門前撞入領先。雙方之後都未能把握機會增添比數，在70分鐘，皇馬由基利安麥巴比（Kylian Mbappe）搏得12碼，雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）主射卻一飛衝天，令皇馬未能追平比分。結果馬體會90分鐘贏1:0，兩回合2:2平手要進入加時，雙方加時都未能分勝負後，比賽以12碼定勝。

皇馬頭3輪全中，而馬體會第2輪由艾華利斯主射，他右腳雖然射入，不過視像助理裁判（VAR）指艾華利斯左腳「跣腳」時接觸到皮球，球證指因為重複觸球，判入球不成立，令馬體會在12碼落後。雖然皇馬第4輪有盧卡斯華斯基斯（Lucas Vazquez）射失，但馬體會的馬高斯洛蘭迪（Marcos Llorente）同樣「宴客」，第5輪皇馬在魯迪格（Antonio Rudiger）射入下，皇馬12碼以4:2勝出。 施蒙尼質疑判決 馬體會的主帥施蒙尼（Diego Simeone）賽後表示：「球證就在祖利安主射時，他的重心腳接觸到皮球，但球沒有移動過。我從未見過12碼要用到VAR，不過他們可能是見到他碰到球，我只能相信他們見到啦。」他再回應說：「你有沒有見到他兩度觸球？請問在場內有沒有人看到他兩度觸球，令球移動了，有的話舉手上前告訴我。我看不到有人舉手，所以這已是我想說的，下一條。」不過皇馬的安察洛堤（Carlo Ancelotti）就稱他「見到」：「他們（球證）偵察到。當我們認為這裡有懷疑時，他們已用VAR審視過。我見到的，我認為他左腳有接觸到球，這是二度觸球。」

皇馬門將泰拔高圖爾斯（Thibaut Courtois）就指：「我覺得這是有點奇怪的事，所以我們認為交由球證處堊。然後他們確定是二度觸球，然後不算數，這明顯給予我們優勢。（艾華利斯）滑倒然後他第二度觸球，之後這變成射失，你不能兩度觸球，這是不幸，但這就是規則。」 阿仙奴八強火拼皇馬 至於同日其他比賽，阿仙奴次回合主場與PSV燕豪芬踢平2:2，不過因為首回合大勝，故總比數仍以9:3淘汰對手。至於另一支英超球會的維拉，主場在大部份時間多打一人下，以3:0擊敗比利時的布魯日，兩回合贏6:1晉級。而德國的多蒙特在作客環境半場落後下，下半場連入兩球2:1反勝法國的里爾，兩回合贏3:2晉級。八強階段，阿仙奴會對皇馬，而巴塞隆拿會對多蒙特；國際米蘭對拜仁慕尼黑，至於維拉會對巴黎聖日耳門。