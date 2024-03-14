歐聯｜馬德里體育會12碼淘汰國際米蘭　辛祖建功領多蒙特晉級

馬德里體育會在歐聯16強次回合，主場2:1反勝上屆亞軍的國際米蘭，在總成績踢成3:3下，互射12碼將對手淘汰。至於多蒙特就憑查頓辛祖（Jadon Sancho）開紀錄，以2:0擊敗荷蘭的PSV燕豪芬晉級。

首回合在聖西路球場落敗，馬體會次回合在主場，在33分鐘先落後，費達歷高迪馬高（Federico Dimarco）接應隊友橫傳射入。不過基沙文（Antoine Griezmann）在2分鐘後就為馬體會扳平，半場兩隊踢成1:1。在總比數擁有領先優勢的國米，到87分鐘再度失守，後備入替的迪比（Memphis Depay）接應隊友傳送，禁區內轉身抽入，令馬體會次回合領先2:1，並將總比數扳平2:2。兩隊之後未有入球，令比賽進入加時，而加時雙方同樣沒有紀錄，需要互射12碼分勝負。