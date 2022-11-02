歐聯︱馬體會1:2負波圖墊底出局　拜仁贏國米分組全勝

西甲球會在今屆歐聯就僅餘皇家馬德里一隊可以晉身淘汰賽，不過餘下3隊也不是全部能轉戰歐霸，其中B組的馬體會作客以1:2不敵葡萄牙的波圖，分組賽僅獲第4名，提早緣盡歐洲賽。而巴塞隆拿就以4:2擊敗柏辛域陀尼亞，連續兩季要轉戰歐霸，同組的拜仁慕尼黑就以2:0擊敗國際米蘭，在死亡之組取得全勝晉級。

已無緣晉身淘汰賽的馬體會，要獲得分組第3轉戰歐霸，今場也必須在波圖身上搶分。只是球隊開賽5分鐘已經失守，伊朗國腳泰利美（Mehdi Taremi）接應隊友的傳中，門前補腳撞入，令主隊迅速打開紀錄。馬體會的防線今場漏洞多多，雖然門將奧比歷（Jan Oblak）已多次力挽狂瀾，但馬體會在24分鐘又失守，尤斯達基奧（Stephen Eustaquio）接應橫傳，禁區內12碼點前射入，令波圖領先至2:0。

馬體會要到補時才有攻破波圖大門的機會，馬體會的角球開出，馬簡奴（Ivan Marcano）頂入自己龍門，令馬體會追至1:2完場。同組另一場比賽德國的利華古遜主場與比利時的布魯日踢平0:0，馬體會與利華古遜雖然同得5分，不過因為對賽成續利華古遜較佳，故利華古遜會轉戰歐霸，波圖及布魯日就晉身16強。