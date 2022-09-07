歐聯︱麥巴比兩球助PSG贏波　米蘭作客迫和薩爾斯堡

周二(6日)歐聯賽事的大戰，法甲的巴黎聖日耳門（PSG）主場面對意甲的祖雲達斯。聖日耳門憑基利安麥巴比（Kylian Mbappe）的梅開二度，協助球隊主場以2:1擊敗祖雲達斯。

雖然開季一直有指PSG的三大球星之間傳出不和，但是開賽只5分鐘，尼馬（Neymar）就送出一個靚助攻，輕輕挑過對手，讓入楔禁區的麥巴比把握機會射入遠柱，為球隊打開紀錄。而夏基美（Achraf Hakimi）在22分鐘與麥巴比的「撞牆」，令後者射入今場的第2球，為聖日耳門半場領先至2球。

尼馬交靚助攻

祖雲達斯其實上半場都有入球的機會，但是米利克（Arkadiusz Milik）頭槌被當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）擋出，而費達歷高基艾沙（Federico Chiesa）後腳又被擋住。不過換邊後，斑馬兵團終於取得機會，韋斯頓麥堅尼（Weston McKennie）頭槌為球隊追回一球。不過之後祖雲達斯未能再取得入球，終以1:2不敵巴黎聖日耳門。