歐聯｜16強 燕豪芬必攻阿仙奴

直接出線歐聯16強的3支英超球隊，首回合先作客；其中阿仙奴及阿士東維拉今夜先行出擊，分鬥燕豪芬及布魯日。正鬧前鋒荒的阿仙奴，來到歐洲戰場有望回復入球能力；遇上只攻不守的荷甲勁旅燕豪芬，可先取入球「大」盤。(球賽編號FB8441，3月5日04:00開賽)
兵工廠因鬧前鋒荒導致啞火，聯賽接連失分；但來到歐洲賽場，是另一套對賽部署。球隊之前在歐聯客場先以5比1大炒士砵亭，尾輪分組賽半力出擊亦以2比1反勝基羅納；今場不論李安度杜沙特或米基爾馬連奴客串掛帥，遇上近5戰3敗失10球的燕豪芬防線，兵工廠有機可乘破近期入球荒困局。
對手燕豪芬在淘汰圈附加賽，靠主場加時再入一球，淘汰祖雲達斯。球隊以老牌前鋒盧克迪莊掛帥，路亞蘭治及比列錫後上支援，地頭火力不用懷疑；計對上4仗歐戰主場全勝，不計加時共入12球。只是荷蘭球隊特性入得失得，PSV亦不例外，近兩仗在荷盃及聯賽連負伊高斯；中堅奧利華保斯卡利及賴恩法林明高，級數平平，今場要藉地頭氣勢震懾實力秤先的兵工廠，拉近雙方距離，一場入球大戰一觸即發。
維拉誓報分組賽之仇
至於阿士東維拉今晚早場要向布魯日展開復仇戰。兩軍在今屆分組賽曾交手，當時布魯日憑中場隊長雲拿根射入12碼，1比0氣走維拉。該隊之後在淘汰圈附加賽「雙殺」意甲阿特蘭大，計今屆歐戰主場5戰入5球失5球，自知入球本錢不多，踢法傾向保守。維拉冬窗增添拉舒福特及馬高阿辛斯奧打歐聯，鋒力更為完整；但大賽主帥艾馬利在歐戰作客會傾向保守，伺機突擊，今場入球不會多。(球賽編號FB8442，3月5日01:45開賽)
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