歐聯｜16強 燕豪芬必攻阿仙奴

直接出線歐聯16強的3支英超球隊，首回合先作客；其中阿仙奴及阿士東維拉今夜先行出擊，分鬥燕豪芬及布魯日。正鬧前鋒荒的阿仙奴，來到歐洲戰場有望回復入球能力；遇上只攻不守的荷甲勁旅燕豪芬，可先取入球「大」盤。(球賽編號FB8441，3月5日04:00開賽)

兵工廠因鬧前鋒荒導致啞火，聯賽接連失分；但來到歐洲賽場，是另一套對賽部署。球隊之前在歐聯客場先以5比1大炒士砵亭，尾輪分組賽半力出擊亦以2比1反勝基羅納；今場不論李安度杜沙特或米基爾馬連奴客串掛帥，遇上近5戰3敗失10球的燕豪芬防線，兵工廠有機可乘破近期入球荒困局。