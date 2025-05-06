歐聯｜4強決生死 巴塞「大」戰國米

耶馬爾

矛盾之戰，上仗交手變成入球騷。「地上最強」的巴塞隆拿，由「超新星」耶馬爾領銜鋒線，今晚歐聯次回合轉戰作客再鬥國際米蘭；看來雙方又會鬥攻決生死，今場再取「入球」大盤。 (球賽編號FB1410，5月7日03:00開賽)

兩軍上周在巴塞主場合演精彩一役，傷愈的國米鋒將馬古斯杜林，開賽30秒美妙後踭入波，寫下史上歐聯最快四強戰入波後，再由荷蘭翼衛杜費斯車身勾射入波。巴塞其後由17歲的西班牙神童耶馬爾個人騷入波追近後，費倫托利斯扳平完半場。國米杜費斯下半場頭槌入波再度領先，之後翼鋒拉芬夏比洛尼遠射彈中對方門將背部入網，踢成3比3，致今晚兩軍要聖西路決生死，爭先入決賽。

拉芬夏

兩軍在歐聯分組賽同分，牌面上稍被看低的國米，對上15場歐聯主場錄得12勝3和，計近11次歐洲賽4強主場戰亦錄得9勝；上仗意甲半力小勝維羅納重返聯賽軌，名帥恩沙基今場料讓抖足的拿達路馬天尼斯及馬古斯杜林合力攻堅，繼續以團隊戰招呼巴塞。