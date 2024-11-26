歐聯｜5連敗急求止瀉 曼城誓炒飛燕諾

5連敗的「藍月」曼城，今晚深夜回到歐聯迎戰荷甲的飛燕諾，將是大反彈的絕佳良機；求在英超大戰來臨前，重振軍心。(球賽編號FB4388，11月27日04:00開賽)

上仗英超賽前，已揮筆跟「藍月」續約多一季的哥迪奧拿(Guardiola)，未能帶旺球隊；更主場0比4不敵熱刺，連同英聯盃及歐聯，已寫下5連敗，打破球隊及主帥本身多項不名譽紀錄。哥帥賽後仍力撐球員，並說：「我們現在只想着飛燕諾，打入歐聯16強，逐步推進，球員表現會有所改善。」

「藍月」之前在歐聯作客已被士砵亭痛炒4比1，目前4戰7分列小組中游位置；由於下周日深夜將在英超榜首大戰，作客鬥領先他們8分的利物浦，今夜鬥飛燕諾是重振軍心的黃金機會。球隊首席前鋒艾寧夏蘭特(Erling Haaland)，在最近4連敗中皆有出場共入1球；既然球隊中後場防守露出大缺口，哥帥今場或以上仗後備出場的隊長奇雲迪布尼(Kevin De Buryne)及翼鋒基亞利殊(Grealish)擔正，以攻為守，為博反彈絕無退路。

曼城中場不完整

曼城問題在中後場傷兵特多，飛燕諾的麻煩則在前場。球隊雖然近兩仗聯賽連捷，但只是對手太弱，暫排荷甲第4位；球隊上仗歐聯主場1比3不敵實力平庸的奧地利球隊薩爾斯堡，發揮欠穩，目前4戰6分，少曼城1分。