歐聯｜8強國米主場有力再殺「仁」

今晚深夜同時間再上演「德意一哥」硬撼，輪到首回合領先2比1的國際米蘭，返主場再戰拜仁慕尼黑；始終國米主場防守銅牆鐵壁，相反傷兵不少的拜仁焗攻更為不利。「讓球」開平手盤，博主隊贏波雙殺對手。(球賽編號FB0384，4月17日03:00開賽)

首回合矛盾對決出現逆向賽果，主場的拜仁先由王牌射手哈利卡尼射中柱；相反國米射手拿達路馬天尼斯，由前鋒拍檔馬古斯杜林「後抽」交波，然後用腳外檔妙射先開紀錄，盡顯二人默契之佳。拜仁苦戰至尾段才由湯馬士梅拿扳平，但數分鐘後又輸反擊，錄得近4年在歐戰主場首次輸波；亦反映缺少門將紐亞、中堅烏柏美卡奴及艾方素戴維斯，拜仁防守出現缺口，今夜亦不易解決。