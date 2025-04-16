歐聯｜8強國米主場有力再殺「仁」

今晚深夜同時間再上演「德意一哥」硬撼，輪到首回合領先2比1的國際米蘭，返主場再戰拜仁慕尼黑；始終國米主場防守銅牆鐵壁，相反傷兵不少的拜仁焗攻更為不利。「讓球」開平手盤，博主隊贏波雙殺對手。(球賽編號FB0384，4月17日03:00開賽)
首回合矛盾對決出現逆向賽果，主場的拜仁先由王牌射手哈利卡尼射中柱；相反國米射手拿達路馬天尼斯，由前鋒拍檔馬古斯杜林「後抽」交波，然後用腳外檔妙射先開紀錄，盡顯二人默契之佳。拜仁苦戰至尾段才由湯馬士梅拿扳平，但數分鐘後又輸反擊，錄得近4年在歐戰主場首次輸波；亦反映缺少門將紐亞、中堅烏柏美卡奴及艾方素戴維斯，拜仁防守出現缺口，今夜亦不易解決。
拜仁守不穩之餘，進攻重心穆斯亞拿養傷，用老兵拉菲爾古里路打攻中，效果未如理想；大賽經驗不多的主帥高柏尼今場或焗用老兵湯馬士梅拿升正，但以球隊季內6場歐戰作客3勝3負，入10球失10球的平庸戰績，今場不值支持。
國際米蘭劍指三冠王
國米在主帥恩沙基麾下，「3-5-2」一直發揮出色，上仗聯賽主場贏波，三線主力巴斯東尼、達米安、米希達利恩及馬古斯杜林，只先列後備甚至被收起。球隊季尾仍力爭三冠王，已累計9戰主場全勝，大勇特勇；計季內歐戰主場更5戰全勝只失1球，今場又會穩中求勝，雙殺對手入4強，不足為奇。
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