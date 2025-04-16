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體育
2025-04-16 04:29:59
日報

歐聯｜8強次回合 皇馬主場復仇破「兵」格

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皇家馬德里 祖迪比寧咸

祖迪比寧咸

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皇家馬德里 麥巴比

麥巴比

皇家馬德里 雲尼斯奧斯

雲尼斯奧斯

西甲「銀河艦隊」皇家馬德里首回合吞3蛋後，今夜重返班拿貝主場迎擊「兵工廠」阿仙奴，進行歐聯絕地反擊戰；無論能否神奇反勝晉級4強，始終皇馬大賽經驗豐富，前鋒頂級，今場起碼有力贏波向球迷交代，可捧主勝。(球賽編號FB0383，4月17日03:00開賽)

皇馬首回合雖說大部分時間居下風，但由基利安麥巴比及雲尼斯奧斯祖利亞主導進攻，對兵工廠防線造成一定壓力，只是未能把握入波機會；反被對手下半場初段連入兩個妙絕罰球，加上一次美妙進攻，收死全場已作出5次撲救的鋼門泰拔高圖爾斯。主帥安察諾堤賽前說：「晉級機會比較低，但我們會全力一試，並有機會作出回應。我們定要相信，而且很多時有機會在班拿貝發生。」

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歐聯史上曾有4次在首回合落後3球或以上的一方，最終能成功反勝；對上一次是18/19年準決賽，利物浦首回合作客落後巴塞隆拿0比3，但次回合返晏菲路反勝4比0，紅軍該屆最終封王，皇馬自然希望歷史重演。 

皇馬主場威力盼早開紀錄

「銀河艦隊」上仗西甲1比0打敗艾拉維斯時，祖迪比寧咸及雲尼斯奧斯祖利亞只後備出場，而麥巴比上半場粗野犯規被逐，提早返更衣室；雖然首回合被逐的卡馬雲加今場停賽，但他的法國同胞曹亞文尼則可波監期滿復出。球隊季內6場歐戰主場錄得5勝1負入19球，今場開波即會猛攻對手，求盡快入局。

阿仙奴 米基爾馬連奴 賴斯

米基爾馬連奴、賴斯

首回合賴斯罰球梅開二度

對手阿仙奴上仗靠迪格蘭賴斯射入兩個世界級罰球，加上米基爾馬連奴「埋齋」大炒對手，全場多達11次中框攻門，踢出近年代表作。球隊今場要死守或跟皇馬鬥攻，將是主帥阿迪達做「廠長」多年以來最大考驗。

該隊上仗聯賽再度失分，陣容仍是收起半隊主力；但今夜最大隱憂是由波蘭守將積及基奧柯拍威廉沙利巴，令人不太安心，今場小敗晉級，相信球隊上下亦會收貨。

相關連結：香港賽馬會 - 足球資訊 - 賽前分析

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