歐聯｜8強次回合 皇馬主場復仇破「兵」格

皇馬首回合雖說大部分時間居下風，但由基利安麥巴比及雲尼斯奧斯祖利亞主導進攻，對兵工廠防線造成一定壓力，只是未能把握入波機會；反被對手下半場初段連入兩個妙絕罰球，加上一次美妙進攻，收死全場已作出5次撲救的鋼門泰拔高圖爾斯。主帥安察諾堤賽前說：「晉級機會比較低，但我們會全力一試，並有機會作出回應。我們定要相信，而且很多時有機會在班拿貝發生。」

西甲「銀河艦隊」皇家馬德里首回合吞3蛋後，今夜重返班拿貝主場迎擊「兵工廠」阿仙奴，進行歐聯絕地反擊戰；無論能否神奇反勝晉級4強，始終皇馬大賽經驗豐富，前鋒頂級，今場起碼有力贏波向球迷交代，可捧主勝。(球賽編號FB0383，4月17日03:00開賽)

歐聯史上曾有4次在首回合落後3球或以上的一方，最終能成功反勝；對上一次是18/19年準決賽，利物浦首回合作客落後巴塞隆拿0比3，但次回合返晏菲路反勝4比0，紅軍該屆最終封王，皇馬自然希望歷史重演。

皇馬主場威力盼早開紀錄

「銀河艦隊」上仗西甲1比0打敗艾拉維斯時，祖迪比寧咸及雲尼斯奧斯祖利亞只後備出場，而麥巴比上半場粗野犯規被逐，提早返更衣室；雖然首回合被逐的卡馬雲加今場停賽，但他的法國同胞曹亞文尼則可波監期滿復出。球隊季內6場歐戰主場錄得5勝1負入19球，今場開波即會猛攻對手，求盡快入局。