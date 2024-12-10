歐聯｜9連勝兼主場 阿特蘭大無懼皇馬

最強鬥最強！現時歐洲勢頭最勁的意甲「藍黑兵團」阿特蘭大，今晚深夜在歐聯分組賽重頭戲，迎戰衛冕的皇家馬德里，將是擊殺對手的大好良機，主隊今場有力坐和望贏。(球賽編號FB5086，12月11日04:00開賽)
阿特蘭大剛戰意甲靠射手盧卡文尾段建功，2比1氣走AC米蘭，各項賽事累計9連勝，更乘拿玻里主場喪帥拉素，藍黑兵團初上意甲榜首。球隊三叉戟，意大利箭頭列迪古今屆為新東家上陣21次入14球，盧卡文則錄得10球5助攻。另一比利時翼鋒基迪拿尼則入5球9助攻，包括上仗歐聯作客6比1大炒年青人時，個人入2球3助攻，面對傷兵多的皇馬，三大神鋒又可「騷哥利」。
藍黑兵團目前分組賽5戰3勝2和，全部勝仗在作客取得，主場悶和阿仙奴及些路迪；後兩者作客阿特蘭大都採取保守踢法。不過貴為上屆冠軍兼已連續28屆打入歐聯淘汰賽的皇馬，加上今夏歐超盃交手，曾2比0擊敗阿特蘭大，今場作客又搶分心切，踢法應不會保守，更利善攻的主隊爭勝。
雲尼斯奧斯或復出
皇馬今季受傷兵困擾，表現反覆，剛戰聯賽作客3比0輕取基羅納，暫時落後榜首巴塞隆拿2分但少賽1場。不過在歐洲戰場暫時分組賽5戰2勝3負，排第24位，餘下3場要急起搶分。
「銀河艦隊」已接連在歐聯作客0比1及0比2分別不敵里爾及利物浦。已缺陣近4戰的巴西射手雲尼斯奧斯祖利亞，據報今場跟其同胞洛迪高高斯皆列入大軍名單。二人配合剛戰士哥的祖迪比寧咸及基利安麥巴比，攻力有保證。至於左閘費蘭特文迪上仗傷出，今場則要由今屆歐聯未嘗正選的法蘭加西亞頂上，配合魯迪格、曹亞文尼及盧卡斯華斯基斯組成的防線，隱憂重重。球隊計近3仗歐聯失7球，遇上近期連勝、每場最少入2球的阿特蘭大，只怕「入不敷支」。
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