歐聯｜AC米蘭首回合作客負飛燕諾　阿特蘭大補時輸12碼落敗

歐聯淘汰賽階段的附加賽，AC米蘭首回合失利，作客因為門將邁治蘭（Mike Maignan）的失誤，以0:1不敵荷蘭的飛燕諾。而同日另一支意大利代表的阿特蘭大亦輸波而回，作客補時階段被罰12碼，以1:2輸給比利時的布魯日而先落後。

在聯賽階段只差1分就可以直接出線的米蘭，轉到附加賽抽中飛燕諾卻不好應付。球隊作客去到鹿特丹遇上大雨，開賽僅3分鐘就被對手的巴西翼鋒柏沙奧（Igor Paixao）左路禁區邊起腳，邁治蘭的落地反應慢，未能完全阻擋皮球去勢下，讓球彈入網，令米蘭先落後。從車路士借入的祖奧菲歷斯（Joao Felix）今仗正選為米蘭上陣，可是他多次的起腳都射得太正，被飛燕諾門將沒收。相反柏沙奧完半場前亦有一次良機，但他的笠射僅僅中楣彈出。下半場米蘭繼續尋求機會，不過都無法追平，結果首回合先落後0:1。