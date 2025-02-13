歐聯｜AC米蘭首回合作客負飛燕諾　阿特蘭大補時輸12碼落敗

歐聯淘汰賽階段的附加賽，AC米蘭首回合失利，作客因為門將邁治蘭（Mike Maignan）的失誤，以0:1不敵荷蘭的飛燕諾。而同日另一支意大利代表的阿特蘭大亦輸波而回，作客補時階段被罰12碼，以1:2輸給比利時的布魯日而先落後。
在聯賽階段只差1分就可以直接出線的米蘭，轉到附加賽抽中飛燕諾卻不好應付。球隊作客去到鹿特丹遇上大雨，開賽僅3分鐘就被對手的巴西翼鋒柏沙奧（Igor Paixao）左路禁區邊起腳，邁治蘭的落地反應慢，未能完全阻擋皮球去勢下，讓球彈入網，令米蘭先落後。從車路士借入的祖奧菲歷斯（Joao Felix）今仗正選為米蘭上陣，可是他多次的起腳都射得太正，被飛燕諾門將沒收。相反柏沙奧完半場前亦有一次良機，但他的笠射僅僅中楣彈出。下半場米蘭繼續尋求機會，不過都無法追平，結果首回合先落後0:1。
在聯賽階段以第9名，僅僅未能直接晉級16強的阿特蘭大作客對剛以24名晉身附加賽的布魯日。阿特蘭大卻在15分鐘失守，不過41分鐘，柏沙歷（Mario Pasalic）就為這支意甲第3名球隊追成平手。下半場阿特蘭大仍無法取得反勝的入球，更在補時的4分鐘被罰12碼，布魯日由古斯達夫尼爾遜（Gustaf Nilsson）操刀射入，首回合布魯日領先2:1。
拜仁作客蘇格蘭僅贏1球
其餘兩場的附加賽，拜仁慕尼黑作客領先兩球下，被些路迪的前田大然追至1:2完場。而法甲的摩納哥下半場早段被攻入落後，加上有球員領第2面黃牌被逐下，主場寡不敵眾以0:1輸給葡萄牙的賓菲加。