歐聯｜MNM唔齊人PSG硬撼拜仁 法德一哥較勁

萬眾期待的歐聯16強淘汰賽首回合，將於香港時間今晚深夜揭開戰幔，其中「法德一哥」巴黎聖日耳門(PSG)及拜仁慕尼黑，在巴黎王子公園球場狹路相逢(15/02 04:00)，合組最強戲碼。從未在歐聯封王的PSG，在基利安麥巴比倦勤下，要寄望有火的尼馬，加上料復出搏殺的球王美斯，來個下馬威。

PSG自世盃歸來後狀態反覆，近期更先後作客在法國盃出局、法甲聯賽輸波，錄得連敗。其中上仗法甲惡戰摩納哥，「MNM」組合只剩尼馬獨撐，基利安麥巴比大腿傷患繼續養傷，美斯上仗亦因鼠蹊受傷缺陣，結果1比3敗走；賽後被傳媒大爆更衣室爆內訌，尼馬憤指個別隊友表現差勁，而據報美斯及中場主將馬高華拉堤，今場大戰可復出，以較完整陣容鬥拜仁。

PSG教練加迪亞說：「我們度過困難的一周，但需要團結起來；己隊會準備好，不會說太多。」兩軍在2020年決賽時曾交手，拜仁1比0勝出，第6度封王歐聯，但翌季PSG還以顏色，在8強靠作客入球淘汰拜仁。PSG若要避開連續兩屆16強出局(上屆受挫終極盟主皇馬)，今場主場務必求勝，而該隊計近6次歐聯主場全勝，腳下敗將包括曼城、皇馬及祖雲達斯。