歐聯｜PSG撼拜仁生死戰 美斯：與麥巴比共創大業

尼馬收咧，球王美斯公開表達希望跟「準球王」基利安麥巴比，為巴黎聖日耳門(PSG)共建大業，該隊香港時間今晚深夜在歐聯16強次回合，作客硬撼德國拜仁慕尼黑(09/03 04:00)，誓要收復失地，亦是二人合作求共創輝煌的一次重要試金石。

PSG首回合被倒戈的拜仁前鋒京士利高文一箭定江山，落後0比1，如今更要在拜仁的安聯球場反勝，才能繼續前行，力求一嘗歐聯捧盃封王滋味。不過，作為爭霸本錢的「MNM」超強三叉戟中，31歲巴西球星尼馬，早前聯賽扭傷要接受足踝手術，提早收咧，因此阿根廷球王美斯，將要跟法國王牌前鋒基利安麥巴比擔起重任，望為PSG報2020年決賽及上次首回合皆輸1 球的兩敗之仇。

二人在世界盃後狀態仍然火熱，在法甲各入5球，麥巴比更榮登PSG史上入球王。球會官方電視台在今場大戰賽前，播出美斯訪問片段，球王大談在球會効力點滴，在世盃決賽跟由麥巴比帶領的法國大戰，捧走大力神盃的感受等，並說：「我高興跟他効力同一球隊，希望在巴黎有大作為。」球隊首回合受挫拜仁後，聯賽發威3連勝共入10球。美斯續說：「球隊在勝仗中變得更強大，我們會盡一切所能對付拜仁，以求晉級，這是每個人的目標。」

PSG領隊加迪亞今仗除缺少了尼馬，同樣提早收咧的有中堅派斯奴甘佩比，加上馬昆賀斯及官非纏身的翼衛阿舒拉夫或因傷上陣成疑，要令球會避免近7季5度在16強出局，任務艱巨。