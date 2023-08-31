歐聯｜PSV大破格拉斯哥流浪晉級　分組周五凌晨抽籤

新一季的歐聯在今晚（31日）會進行分組抽籤，而之前的外圍賽，荷蘭代表的PSV燕豪芬，以5:1大破蘇格蘭的格拉斯哥流浪，兩回合贏7:3晉級分組。

PSV與格流在上季同樣在歐聯的外圍賽爭取一席分組資格，而且首回合都是踢平2:2。不過今屆次回合，PSV在主場35分鐘先打破悶局，摩洛哥U23代表的塞巴利（Ismael Saibari）接應隊友傳中，成功搶點頂入，半場PSV領先一球。