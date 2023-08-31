歐聯｜PSV大破格拉斯哥流浪晉級　分組周五凌晨抽籤

新一季的歐聯在今晚（31日）會進行分組抽籤，而之前的外圍賽，荷蘭代表的PSV燕豪芬，以5:1大破蘇格蘭的格拉斯哥流浪，兩回合贏7:3晉級分組。
PSV與格流在上季同樣在歐聯的外圍賽爭取一席分組資格，而且首回合都是踢平2:2。不過今屆次回合，PSV在主場35分鐘先打破悶局，摩洛哥U23代表的塞巴利（Ismael Saibari）接應隊友傳中，成功搶點頂入，半場PSV領先一球。
換邊後塞巴利為PSV在53分鐘拉開比數，雖然格流在64分鐘由達華利亞（James Tavernier）追回一球。不過盧克迪莊（Luuk de Jong）在2分鐘後再為PSV拉開比分，加上祖爾禾文（Joey Veerman）78分鐘再建一功，令這支荷蘭球隊拉開至4:1。到81分鐘，高臣（Connor Goldson）回傳變成烏龍球，令球隊最終輸1:5，兩回合以3:7被踢出局。而PSV就再獲歐聯的參賽資格。
安特惠普哥本哈根齊晉級
至於其他外圍賽的賽果，比利時安特惠普2:1擊敗希臘AEK雅典，兩回合贏3:1晉級。丹麥的哥本哈根主場1:1賽和捷克的捷斯托佐華，兩回合以2:1晉級。連同之前晉級的瑞士青年人、土耳其加拉塔沙雷及葡萄牙的布拉加，將會在香港時間周五（9月1日）的凌晨抽籤確定分組。