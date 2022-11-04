歐聯16強抽籤矚目 PSG「意外」次名出線

歐聯決出16強，不過列強在香港時間下周一傍晚的淘汰賽抽籤前，將坐立不安！事關法國班霸巴黎聖日耳門(PSG)，意外地贏波仍跌落次名出線，屆時有機會抽中意甲一哥拿玻里、德國班霸拜仁慕尼黑、英超勁旅曼城或衛冕的西甲皇家馬德里等首名出線爭標分子，提早演超級大戰。

原以為作客打敗祖雲達斯，即可保首名出線的PSG，結果雖憑基利安麥巴比及紐奴文迪斯阿歷山大入波，2比1揚威都靈，但意外的是同組葡超勁旅賓菲加在以色列發難，以6比1狂數海法馬卡比，跟PSG同分同對賽同得失球差下，雙方計到作客入球，賓菲加力壓PSG以首名出線。跟利物浦的穆罕默德沙拿，在分組賽同入7球並駕齊驅的麥巴比賽後無奈地說：「我們希望在小組勝出，但這就是足球；我高興入波，我高興球隊勝出，就等抽籤出現吧。」