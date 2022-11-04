歐聯16強抽籤矚目 PSG「意外」次名出線

歐聯決出16強，不過列強在香港時間下周一傍晚的淘汰賽抽籤前，將坐立不安！事關法國班霸巴黎聖日耳門(PSG)，意外地贏波仍跌落次名出線，屆時有機會抽中意甲一哥拿玻里、德國班霸拜仁慕尼黑、英超勁旅曼城或衛冕的西甲皇家馬德里等首名出線爭標分子，提早演超級大戰。
原以為作客打敗祖雲達斯，即可保首名出線的PSG，結果雖憑基利安麥巴比及紐奴文迪斯阿歷山大入波，2比1揚威都靈，但意外的是同組葡超勁旅賓菲加在以色列發難，以6比1狂數海法馬卡比，跟PSG同分同對賽同得失球差下，雙方計到作客入球，賓菲加力壓PSG以首名出線。跟利物浦的穆罕默德沙拿，在分組賽同入7球並駕齊驅的麥巴比賽後無奈地說：「我們希望在小組勝出，但這就是足球；我高興入波，我高興球隊勝出，就等抽籤出現吧。」
英超佔4隊最威
西甲僅剩皇馬
隨著AC米蘭及RB萊比錫，在分組賽最後一天賽日，分別4球大炒薩爾斯堡及薩克達，以次名取得最後兩個16強席位；今屆分組賽埋單計以英超表現最好，4路興兵悉數出線歐聯16強，更有3支奪首名、德甲5支代表只有利華古遜未能延續歐聯之旅，要轉戰歐霸淘汰賽附加賽。西甲最失望，3隊出戰只剩皇馬出線；反而葡超波圖及賓菲加俱以首名晉級，士砵亭僅跌落歐霸，表現令人側目。16強首回合將於明年2月中下旬上演。