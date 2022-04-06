歐聯8強｜衛冕藍戰士挑錦標王 車路士鬥皇馬

歐聯8強矚目戰，衛冕的車路士，今晚首回合迎擊13屆冠軍皇家馬德里(07/04 03:00)。藍戰士剛在英超大敗，表現突見飄忽；銀河艦隊早前亦在國家打吡慘負，狀態稍見回落，今場對決且看哪一隊能及時回勇。

車路士在上圈歐聯兩回合計4比1淘汰里爾，但剛戰英超卻走樣，主場1比4大敗於賓福特腳下，各項賽事6連勝告終。對於近期處於混亂局面，靠士氣支撐的大軍，遭受沉重打擊。不過，藍戰士今屆歐聯4戰主場全勝兼不失一球，而在上屆歐聯準決賽，正正憑主場贏2比0，總比數3比1淘汰皇馬，只要及時反彈仍有力挫敵。人腳方面，基本可強陣出擊，當中「美國隊長」基斯甸普列錫在上仗英超因需遲歸隊缺陣，今場可望取代迪姆華拿重返正選，為前鋒夏維斯提供支援。

皇馬在上圈歐聯反勝巴黎聖日耳門，力證王者實力。可是，銀河艦隊在國際賽期前於西班牙國家打吡狂吞宿敵巴塞隆拿4蛋，剛戰西甲亦僅靠復出射手賓施馬兩個12碼入球打敗切爾達，整體狀態稍見回落。此外，中場夏薩特因剛完成腓骨手術，今場無緣倒戈，守將丹尼爾卡華積則有望壓過盧卡斯華斯基斯，以正選右閘身份登場。前線將續由賓施馬夥拍雲尼斯奧斯祖利亞攻堅，挾近期在客場3連勝而臨，作客倫敦仍有一戰之力。

維拉利爾主場迎拜仁

同晚另一場8強首回合賽事，維拉利爾迎戰拜仁慕尼黑。黃潛艇上圈打敗祖雲達斯晉級後，近期卻於西甲錄得連敗，狀態低迷，今場難免落入下風。拜仁上圈踢走了薩爾斯堡後，近期在德甲取得連勝，今場強陣出擊，備受看好。