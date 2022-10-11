歐聯E組大亂 車路士惡鬥AC米蘭

新帥樸達帶領的車路士重回正軌，香港時間周二深夜在歐聯E組作客「紅黑兵團」AC米蘭(12/10 03:00)，當然望再贏對手，搶得出線主動權。AC米蘭剛在意甲打敗強敵振奮士氣，今場在主場威力強的聖西路擺下擂台，亦有力復仇。

歐聯分組賽經過3輪，E組形勢最混亂，榜首薩爾斯堡3戰5分，比車路士及AC米蘭多1分，而包尾的薩格勒戴拿模亦有3分。今晚於意甲及英超暫同列聯賽「四哥」的AC米蘭及車路士再遇；兩軍上周在史丹福橋交手，車路士憑韋斯利科芬拿、奧巴美揚及列斯占士入球，3比0輕取對手，但科芬拿傷出，估計休戰一個月。幸大軍人多，上仗英超以3比0挫狼隊一役，仍可讓老大哥堤亞高施華「叉足電」，料今場將跟高列巴尼扼守中路，而翼衛列斯占士、芝維爾及箭頭奧巴美揚，將全部會重返正選陣容爭勝。車路士近期錄得3連勝，新帥樸達賽前滿意球隊狀況，他說：「不斷打勝仗令我們更期待下場比賽來臨，這是關乎苦練及團結，球員的表現令我印象深刻，暫時為止，我樂在其中，並期待周二聖西路的大戰來臨。」