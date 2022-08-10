歐超盃難爆冷 皇馬強襲法蘭克福

上屆歐聯決賽勇挫利物浦，歷來第14次奪標的皇馬，因西甲未開鑼，今場是新球季首場正式賽事；但論兩軍陣容，皇馬仍是相當樂觀。銀河艦隊的季前踢了3場熱身賽，先是以0比1不敵巴塞隆拿，其後再與CF阿美利加打和2比2，之後以2比0打敗祖雲達斯，球隊狀態漸入佳境。皇馬兩名主要新兵包括中場曹亞文尼及中堅魯迪格坦已準備就緒，隨時正選登場。至於前線預計續由「老少雙煞」賓施馬與雲尼斯奧斯祖利亞擔正，洛迪高先任後備。皇馬主帥安察洛堤已許下奪標承諾：「這是場貨真價實的歐超盃決賽，法蘭克福上季擁有非凡經歷，他們並非奪標熱門，卻踢出了不少難以置信的比賽，包括在魯營打敗巴塞，肯定會給我們麻煩。當然，我們也度過一個出類拔萃的球季，我感到無限光榮。今年我們有6個冠軍要爭，全部都會以稱霸為目標。」

法福德甲慘敗損士氣

另邊廂的法蘭克福上季勇奪歐霸盃，但在德甲卻只排第11位；新季德甲剛開咧，更在主場以1比6慘敗於超班的拜仁慕尼黑腳下，在迎接歐超盃前遇沉重打擊。球隊今場會有兩名新兵後衛畢達及奧古尼因傷缺陣，但史莫錫則在德甲停賽後，可以在今場復出；然而中場指揮官菲臘高斯迪仍受轉會祖雲達斯傳聞困擾，今場爭取入球重任將落在山度士波里與德國名將新兵馬里奧葛斯身上。