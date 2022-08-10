歐超盃難爆冷 皇馬強襲法蘭克福

由上屆歐聯冠軍皇家馬德里與歐霸盟主法蘭克福對壘爭逐的歐洲超級盃，今晚深夜將於芬蘭赫爾辛基的奧林匹克體育場上演(11/08 03:00)。4屆冠軍「銀河艦隊」人強馬壯，在名帥安察洛堤與金球獎大熱賓施馬帶領下，全面看好。相反「法福」剛在新季德甲開咧戰大敗收場，士氣受挫，今場恐難爆冷。
上屆歐聯決賽勇挫利物浦，歷來第14次奪標的皇馬，因西甲未開鑼，今場是新球季首場正式賽事；但論兩軍陣容，皇馬仍是相當樂觀。銀河艦隊的季前踢了3場熱身賽，先是以0比1不敵巴塞隆拿，其後再與CF阿美利加打和2比2，之後以2比0打敗祖雲達斯，球隊狀態漸入佳境。皇馬兩名主要新兵包括中場曹亞文尼及中堅魯迪格坦已準備就緒，隨時正選登場。至於前線預計續由「老少雙煞」賓施馬與雲尼斯奧斯祖利亞擔正，洛迪高先任後備。皇馬主帥安察洛堤已許下奪標承諾：「這是場貨真價實的歐超盃決賽，法蘭克福上季擁有非凡經歷，他們並非奪標熱門，卻踢出了不少難以置信的比賽，包括在魯營打敗巴塞，肯定會給我們麻煩。當然，我們也度過一個出類拔萃的球季，我感到無限光榮。今年我們有6個冠軍要爭，全部都會以稱霸為目標。」
法福德甲慘敗損士氣
另邊廂的法蘭克福上季勇奪歐霸盃，但在德甲卻只排第11位；新季德甲剛開咧，更在主場以1比6慘敗於超班的拜仁慕尼黑腳下，在迎接歐超盃前遇沉重打擊。球隊今場會有兩名新兵後衛畢達及奧古尼因傷缺陣，但史莫錫則在德甲停賽後，可以在今場復出；然而中場指揮官菲臘高斯迪仍受轉會祖雲達斯傳聞困擾，今場爭取入球重任將落在山度士波里與德國名將新兵馬里奧葛斯身上。
「法福」過去與皇馬的經典對決，必要數到1960年的歐冠盃決賽，當年皇馬以7比3大勝奪標，法福主帥加士拿表示：「對於一些具資歷球迷而言，這是一場復仇戰；但對現在的我們而言，有機會贏取第2個歐洲賽獎盃已經有足夠的推動力以全力爭勝。」(相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx)