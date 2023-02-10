歐超聯仍未心死　組織稱將比賽擴大逾60隊

在2021年72小時胎死腹中的歐洲超級聯賽，似乎仍然未有心死。為重啟歐超聯而成立的A22體育管理公司，在周四（9日）公布了新的「歐超聯」計劃，並表示新賽事將容納60至80支球隊，並將１橫嘮27個歐洲足協成員。不過計劃仍被西甲以及歐洲球會協會（ECA）的反對。

A22周四公布有關歐超聯的新計劃，他們表示：「球會在面對創業的風險，在作出關鍵決定之時，多數被迫坐在一旁。然而他們看着他們的體育以及財政的根基被瓦解。」A22表示，他們與接近50支歐洲球會以及持份者商討後，他指多數人都認同歐洲足球的基礎受到威脅，並且有作出改革的必要。因此他們建議組織新的歐洲足球聯賽，並且將會以開放以及多層的賽事，將可容納60至80支球隊，並讓球隊可以持續穩定地獲得分成，當中每支球隊將獲保證每季有14場的賽事。

西甲與歐洲球會代表率先反對

代表245支歐洲球會的ECA就回應指：「在現實世界，這項重提的想法已經作出過建議及討論，而所有的持份者都已經反對。這只不過又是一次的歪曲與誤導，目的是破壞真正足球的持份者正在推進，屬歐洲球會賽事有最佳利益的工作。」而國際足協（FIFA）與歐洲足協（UEFA）未有就計劃作出回應。

西甲主席Javier Tebas批評歐超聯的死灰復燃：「歐超聯是一頭狼，今天牠偽裝成老婆婆來愚弄歐洲足球。但牠的鼻子和獠牙太大，4級的歐洲聯賽？當然頂級就是他們，就如2019的方案。由球會管理？也當然是大球會們。」