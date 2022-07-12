歐超聯指控歐洲足協違競爭法　歐洲足協反指其壟斷

去年成立僅3日就胎死腹中的歐洲超級聯賽，向歐洲法院入稟，指控歐洲足協（UEFA）違反歐盟競爭法的案件，一連兩日舉行聽證會。

歐超聯方面指控，歐洲足協作為歐洲足球最大的機構，同時管理包括歐聯及歐霸盃等的世界最大型賽事，並且按自己的想法分配資源，認為有關的做法，違反了歐盟的競爭法。代表歐超聯的律師指：「在過去數十年來，歐洲足協以鐵腕的統治，打壓了其他有威脅的球會造成壟斷。我們已經譴責了歐洲足協這種做法。」

UEFA：歐洲體育模式將崩塌

不過歐洲足協的代表就指，有關的歐洲超級聯賽，只不過是個別富豪球會的封閉聯賽，又認為這是「教科書式的利益集團」，指：「如果UEFA被迫接納這種封閉的賽事，其他的封閉聯賽將會出現，會令到歐洲體育模式系統性崩塌。」歐洲足協指，他們作為監管以及商業營運的身份，並不存在衝突。

這場在盧森堡舉行的聽證會，包括國際足協、西甲賽會、西班牙足協以至21個歐盟成員國以及歐洲議會亦呈交了意見書。來自希臘的檢察官就表示，不會在今年9月前作出裁決，而預計有關裁決不會在今年底或2023年初發布。原本歐超聯成立的12支球會，最後有9支退出，當中包括6支英超球會阿仙奴、車路士、利物浦、曼城、曼城及熱刺，而意大利的AC米蘭、國際米蘭及西班牙的馬德里體育會亦先後退出，僅餘下皇家馬德里、巴塞羅那以及祖雲達斯堅持留在歐超聯，而歐洲足協最後沒有向3支球會作出懲處。