歐霸大戰｜法福無懼西甲強隊 巴塞魯營迎擊

歐霸8強今晚上演4場次回合大戰，焦點自落在西甲勁旅巴塞隆拿主場對德甲法蘭克福(15/04 03:00)。兩軍首回合打和1比1，巴塞今仗於魯營主場出戰，有望踢出最佳水準；不過，「法福」亦非善男信女，近9次對戰西甲球隊未嘗一敗，在無壓力下有力一戰。

巴塞在主帥沙維領導下愈戰愈勇，重現強隊本色，包括之前在國家打吡大炒沒有賓施馬在陣的宿敵皇家馬德里。連同剛戰西甲以3比2險勝利雲特後，巴塞在各項正式賽事法定時間保持約4個月不敗，氣勢強勁。球隊進攻在沙維調教下愈見出色，前線奧巴美揚、費倫托利斯及奧士文尼迪比利均質素非凡、中場新星柏迪與加維屢見驚喜。球隊今場爭勝唯一問題，是防線兵源不足，隊長碧基因內收肌問題在上仗西甲缺陣，今場上陣成疑；再者，沙治羅拔圖與達斯等仍在養傷，老將丹尼爾則未有在歐洲賽註冊，今場防線勢只能靠甩漏不少的基文迪朗格勒及艾利加西亞守中路，朗奴阿拿奧祖則頂替右閘一職，欠位置感及默契問題或成防線隱憂。