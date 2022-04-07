歐霸大戰｜襲法蘭克福 巴塞霸氣重現

歐聯過後，今晚輪到歐霸與歐協聯擔大旗；當中歐霸將上演4場8強首回合大戰，焦點是近期重拾王者氣勢的巴塞隆拿，作客德甲中游分子法蘭克福(08/04 03:00)。昔日「地上最強」近期狀態大勇，各項賽事近9場贏8場；相反「法福」近期狀態回落，今場縱有地利，但要保住不敗恐怕有心無力。

巴塞隆拿上圈歐霸兩回合以2比1踢走加拉塔沙雷，其中次回合作客土耳其的地獄球場仍能贏波，在各項賽事累計近5場客戰，錄得全勝共攻入16球，離開地頭出戰，對於這支重生勁旅毫無影響，仍能有上佳發揮。在沙維領導下的巴塞，已逐漸重現昔日王者風範，在各項賽事近21場的法定時間中均未嘗敗績，聯賽回升次席，今場出訪德國看高一線。

人腳方面，巴塞陣內仍有不少傷兵，前鋒主力安素法迪仍在養傷，盧克迪莊則因感染新冠缺陣，但球隊近期有冬窗新兵奧巴美揚大爆發，配上費倫托利斯及奧士文尼迪比利的進攻鐵三角，加上19歲的天才中場柏迪，仍有超強入球保證。至於右閘達斯因傷缺陣，老將丹尼爾未有在歐洲賽註冊，朗奴阿拿奧祖料移右頂替，相信仍可令球迷安心。