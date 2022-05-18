歐霸決賽｜爭盃兼爭歐聯入場券 法福大戰格流

由分組賽至淘汰賽，至今未嘗一敗的德甲球隊法蘭克福，今晚在歐霸盃決賽，於西班牙塞維利亞中立場，迎擊蘇超班霸格拉斯哥流浪(19/05 03:00)。勝方不但可一嘗球會近數十年以來首個歐洲錦標的滋味，最大獎賞是可直入來屆歐聯分組賽。

今屆歐霸盃盟主，跟去屆的維拉利爾一樣，大約獲約800萬英鎊冠軍獎金，捧盃更附送直入來屆歐聯分組賽入場券，參考上屆歐聯分組賽獎金，單是一場分組賽勝仗已可獲逾230萬英鎊獎金。法蘭克福在剛結束的德甲僅排11位，已無法透過聯賽成績出席來屆歐洲賽；至於在蘇超屈居些路迪之下的「格流」，只確保來屆歐聯外圍賽第3圈參賽資格，為爭來屆利益，今場兩軍必定「打甩髀」。

曾在1979/80年度，贏過歐霸盃前身、歐洲足協盃的法蘭克福，除在分組賽取得3勝3和不敗成績，在淘汰賽先後踢走貝迪斯、巴塞隆拿及4強對手韋斯咸。其中，在作客貝迪斯及巴塞隆拿皆能贏波而回，似乎西班牙作賽會有地利，今仗在西甲球會西維爾的主場作賽，信心自然倍增。另一利好因素是對上兩支全程不敗入歐霸決賽球隊，包括車路士(18/19年)、維拉利爾(上季)，皆能在決賽封王。法蘭克福今屆在奧地利教頭格斯拿領軍，漸入佳境，在歐霸踢出強勁的穩守突擊，他賽前勉勵戰將說：「我不知道你們是否最佳球員，或我們是最佳的教練團，但我們走在一起便能成為最佳。」球隊突擊能手首推本屆已入5球的日本球員鎌田大地，以及助攻能手菲臘高斯迪，而上仗有入球的山度士波里亦是取勝本錢。

對手格流在分組賽頭兩輪全敗，以次名出線要踢淘汰賽附加賽，但令人驚喜地氣走德甲勁旅多蒙特，然後在16強起打敗貝爾格萊德紅星、布拉加及4強的另一德甲實力分子RB萊比錫，成德甲球隊今屆剋星。隊中首席射手是右翼衛達華尼亞，暫時更以7球成為本屆歐霸盃首席射手，季尾入球不絕。他說：「打入決賽總有原因，我們樂觀、充滿信心，並會盡一切所能。」格流在07/08年曾打入歐霸前身、歐洲足協盃決賽，但受挫辛尼特，領隊雲邦賀斯在今屆中途接手，取代過檔英超維拉的謝拉特，踢法傾向「4-2-3-1」陣式，但亦會轉打3中堅陣式，由兩翼包括達華尼亞支援單箭頭，相當具效率。