歐霸淘汰｜求反勝無退路 韋斯咸撼法蘭克福

歐霸4強今晚上演次回合大戰(06/05 03:00)，其中英超韋斯咸在首戰輸1比2，今戰作客德甲法蘭克福，力求反勝晉級。槌仔幫近況普通，但為圓捧盃夢兼直闖來屆歐聯，再無退路，包括中場湯馬士蘇錫克與箭頭米查利安東尼奧兩大主力，今場將回歸正選爭勝。至於「法福」亦挾今屆歐霸11場不敗氣勢迎敵，望繼續其歐霸「驚喜之旅」。

首回合賽前被看高的韋斯咸，在該役開賽1分鐘已失守，最終仍落敗收場，令人大跌眼鏡。由莫耶斯領軍的槌仔幫，近期狀態平平，各項賽事近7場只得1勝2和4負，而連同剛戰英超以1比2負阿仙奴後，更是在各項賽事3連敗，已肯定無緣以英超前四身份，打入來屆歐聯。狀態回落，今場轉戰歐霸要作客反勝晉級，難度確實不少。

目前排英超第7的槌仔，如歐霸稱冠，可直入下屆歐聯分組賽，錢途無限，戰意毋庸置疑。人腳方面，中場重心蘇錫克及在首回合攻入一球的安東尼奧，對阿仙奴一仗均僅以後備登場，擺明留力今場搏殺。至於中堅奇治戴臣在英超停賽後，今場將復出與葛特蘇馬扼守中路，莫耶斯將以最強陣容出戰求勝。

主場出擊的法福，今屆歐霸未逢敗績，包括上圈淘汰西甲勁旅巴塞隆拿，令人驚喜；但他們近5戰主場未嘗一勝，在德甲更連續6場不勝，即使中場查傑及後防主力尼迪卡停賽後今仗可復出，亦未知能否及時反彈，要與槌仔抗衡，需靠菲臘高斯迪、鎌田大地等鋒將繼續有超水準表現。

同晚另一場準決賽次回合，格拉斯哥流浪會主場迎戰RB萊比錫，首回合萊比錫小勝1比0，格流今晚據報將有中場發電機艾朗藍斯復出，力求平反敗局。