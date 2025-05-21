歐霸盃決賽｜曼聯即使奪冠獎金仍未夠「填氹」　料連續6年虧損

曼聯在香港時間周四（22日）的凌晨3時，會與另一支英超球隊的熱刺，在歐霸盃決賽碰頭，然而英國媒體就指，曼聯即使贏得冠軍，所得的約1億英鎊獎金也隨即報銷，原因是球會的虧損嚴重，預料將會連續6年錄得虧損。有指球會的股東拉特克里夫（Sir Jim Ratcliffe）的投資已「縮水」了一半。

英國《每日郵報》的報道，指曼聯在今次的歐霸盃如果能奪標，將獲得1億英鎊的獎金，但是球會預期今年度虧損的數字也相約，並指球會將會在未來數周內公布，在今年的第3個季度錄4,000萬英鎊的虧損。報道稱，有關的預測是由華爾街的準備分析估算，並反映曼聯面臨的財政負擔以及由格拉沙家族欠下的債務利息支出。報道指，曼聯目前包括3億英鎊的轉會費用在內，負債超過10億英鎊，而球會雖然預計日常的收入已達1.6億英鎊，但預計仍錄得連續6年的虧損，並累積達4.5億英鎊。