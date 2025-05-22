歐霸盃決賽｜比蘭莊臣入球挫曼聯　熱刺結束17年錦標荒（更新）

熱刺結束球會17年的錦標荒，憑比蘭莊臣（Brennan Johnson）在上半場一個帶點幸運的入球，在歐霸盃決賽以1:0擊敗同樣來自英超的曼聯，贏得今屆歐霸盃的冠軍，並取得來季歐聯的資格。 英超第16與第17的球隊，在西班牙的畢爾巴鄂爭逐這項歐洲次級盃賽的冠軍。曼聯上半場雖然由阿密特迪亞路（Amad Diallo）在邊路取得不少的攻勢，不過卻是無法撕破熱刺的防線。到比賽的42分鐘，柏比沙亞（Pape Sarr）左路的傳中，比蘭莊臣上前入楔雖然後腳未能踢前，不過卻彈中曼聯的勞基梳爾（Luke Shaw）入網，半場熱刺一球領先。

落後的曼聯下半場仍繼續爭取機會，古里莫維卡里奧（Guglielmo Vicario）雖然在一次出迎打失，被紅魔前鋒的海倫（Rasmus Hojlund）頂空門，但是熱刺守將的雲迪尹（Micky van de Ven）白界前解圍，令曼聯未能追平。而熱刺最終成功保住一球的優勢，以1:0擊敗曼聯，取得球會史上第3次的歐霸盃以及前身歐洲足協盃的冠軍。 普斯迪古路：工作未完 如願再次在執教第2個賽季奪標，熱刺主帥的普斯迪古路（Ange Postecoglou）表示：「我一直就專注地要贏下這個，無論發生甚麼，就順其自然。我是球會的領隊，這決定不在我的手。我所知道的是，當這個（獎牌）圍在我頸，代表我們贏了錦標。我不覺得已完成了自己的工作。我們仍在建立這支球隊，這是一支年青的團隊，我們要加多點經驗，現在我們晉身歐聯了。我在嘗試建立一支球隊，可以挑戰未來的4至5年。自我來到這裡，我就有信念要贏得一些東西，而我們已做到了，我想以此開始組建球隊。」

艾摩廉：此刻需要一點信念 至於曼聯的艾摩廉（Ruben Amorim），在賽後記者會第一句就表示：「我不打算來談論未來。」他指：「我無法向球迷展示出甚麼。所以，這一刻我們需要是一點的信念。」他再說：「就看看吧，我一直都持開放態度。如果董事會及球迷覺得我不是合適人選，我可以第二日就走，不需要討論任何的賠償。不過我不會離開，我對自己的工作仍有信心。正如你所見，我做事的方式是不會有任何改變。」