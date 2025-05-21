歐霸盃決賽｜熱刺撼曼聯 普斯迪古路執教第二季100%捧盃定律？

熱刺領隊普斯迪古路 (Ange Postecoglou) 今季執教熱刺的第二季首場比賽時提到：「我通常會為執教第二季的球隊贏到錦標。第一季我會灌輸自己足球理念，建立基礎，然後希望第二季贏冠軍。」
歐霸盃決賽 熱刺Vs曼聯 Now643台5月22日凌晨3時直播
不過今季熱刺聯賽成績強差人意，北倫敦打吡輸俾阿仙奴之後，他再次講到：「我要作出更正，我第二季帶隊唔係通常會贏到錦標，係一定捧盃，定律唔會改變！」
的而且確，普斯迪古路總係能夠在第二季帶隊拎到錦標，自2009年開始領隊生涯後，普斯迪古路先後帶領五支球會或國家隊贏得冠軍殊榮。
1997-98南墨爾本：澳洲聯賽冠軍
要求球隊排出4-3-3陣式，一對左右二閘會上前助攻，有時更加會殺入禁區爭取入球，就好似現時熱刺踢法，大踢進攻足球，建立出進攻型教練的形象。
2010-11布里斯班獅吼：澳職常規賽冠軍及總冠軍
休季期間重建球隊，並引入當時澳職甚少出現的「用波型」中堅。最終30場常規賽取得65分封王，全季只輸一場。及後亦在季後賽取得總冠軍寶座。
第三季雖然未能取得常規賽冠軍，但在季後賽取得總冠軍殊榮。
2015年 澳洲國家隊：亞洲盃冠軍
雖然青黃不接的澳洲足球隊在2014年巴西世界盃分組賽盡墨，但普斯迪古路征召多位年青小將成為大國腳 (情況似為熱刺引入大量年青球員)，而佢亦鼓勵澳洲隊上下團結一致，最後在決賽擊敗南韓，捧走亞洲盃冠軍。
2019年 橫濱水手：J League冠軍
同執教布里斯班獅吼時一樣，休季期間進行大換血，第二季帶領超過10年無贏過冠軍的其中一支日職傳統勁旅重奪冠軍，踢出具娛樂性的進攻足球，深受橫濱水手球迷愛戴。
2022-23 些路迪：蘇超冠軍、蘇格蘭盃冠軍、聯賽盃冠軍
今次普斯迪古路第一季帶隊，便取得聯賽冠軍同聯賽盃冠軍，第二季更加成為本土三冠王。唔單止成績好，第二季各項統計數字都有所改善。
普斯迪古路在歐霸盃4強賽前，同熱刺球員講咗個寓言故事，意思大概是：「雖然仲未見到成功，但希望球員繼續默默耕耘，好快就會見到。」
大家要留意今場歐霸盃決賽後，普斯迪古路的「第二季一定捧盃」豪言是否成真。
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