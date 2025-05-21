歐霸盃決賽｜熱刺撼曼聯 普斯迪古路執教第二季100%捧盃定律？

熱刺領隊普斯迪古路 (Ange Postecoglou) 今季執教熱刺的第二季首場比賽時提到：「我通常會為執教第二季的球隊贏到錦標。第一季我會灌輸自己足球理念，建立基礎，然後希望第二季贏冠軍。」

歐霸盃決賽 熱刺Vs曼聯 Now643台5月22日凌晨3時直播

不過今季熱刺聯賽成績強差人意，北倫敦打吡輸俾阿仙奴之後，他再次講到：「我要作出更正，我第二季帶隊唔係通常會贏到錦標，係一定捧盃，定律唔會改變！」

的而且確，普斯迪古路總係能夠在第二季帶隊拎到錦標，自2009年開始領隊生涯後，普斯迪古路先後帶領五支球會或國家隊贏得冠軍殊榮。