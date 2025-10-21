歐霸盃｜以色列球會拒阿士東維拉提供作客門票

維拉將在下月6日在主場與特拉維夫馬卡比，進行歐霸盃聯賽階段的賽事。不過英國伯明翰警方的安全顧問組織，稱在審視過情況，包括在去年歐霸盃在阿姆斯特丹發生的球迷騷亂後，決定阻止以色列球迷前往伯明翰。特拉維夫馬卡比在周一（20日）發聲明表示：「球迷的安全是最為重要，基於過往的慘痛教訓，我們決定拒絕任何為作客球迷提供的座位安排。我們希望情況會有所改變，並期待在不久的將來在伯明翰，能在良好的體育環境下進行比賽。」

球隊又質疑英國部門的禁制：「我們感謝英國政府和警察，為確保雙方球迷安全觀戰而做出的努力，並感謝來自足球界及社會的支持。我們一隊中包括穆斯林、基督徙以及猶太教球員，我們的球迷跨越種族及宗教，我們努力不懈地避免在球迷基礎中出現種族主義以及極端主義。顯然，各種頑固的團體試圖誹謗，大多數人與種族主義以至流氓行為都毫不相干特拉維夫馬卡比的球迷，他們嘗試利用獨立事件來達到他們自己政治目的。由於充滿仇恨的謊言，一種有害的氛圍已經形成，這使我們希望到場觀賽的球迷的安全是否受保護有極大的質疑。」