歐霸盃︱全場狂轟34腳 麥湯米尼補時絕殺 曼聯1：0險勝奧莫尼亞

歐霸盃第4周賽事，曼聯在主場靠麥湯米尼（Scott Mctominay）在補時階段絕殺，以1：0險勝塞浦路斯的奧莫尼亞。曼聯賽後在小組得9分，仍然落後4戰全勝居榜首的皇家蘇斯達，但仍領先第3位的舒列夫6分，餘下兩仗只要取得1分就達標，晉級在望。



曼聯上周作客以3：2擊敗對方，今場再對壘，上周英超對愛華頓射入球會生涯700球的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）繼續在這項賽事正選，而卡斯美路（Casemiro）則與巴西同鄉費特（Fred）第2次在中場線合作。

一開賽，曼聯已有拉舒福特（Rashford）的射門，被奧莫尼亞門將飛身撲出，掀起今場狂攻的序幕，但一眾曼聯球員似乎忘記帶射門鞋，只是一次次給予奧莫尼亞門將表演身手的機會，半場0:0結束。換邊後，曼聯繼續壓著奧莫尼亞後半場進攻，拉舒福特59分鐘再接應長傳，呈單刀姿態，可惜起腳又僅僅柱邊出界，紅魔其後攻力，一口氣換入辛祖（Jadon Sancho）與梳爾（Luke Shaw）。

久攻不下，紅魔再陸續換入基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）及麥湯文尼，直至補時3分鐘，終於靠辛祖在左路突破入禁區，傳入中間，麥湯文尼控定後推順，在人叢中射破今場「上身」作出11次撲救的奧莫尼亞門將，奠定1:0勝局。