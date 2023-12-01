歐霸盃｜利物浦主場大勝確定首名　白禮頓韋斯咸同贏一粒出線

利物浦提早鎖定晉級歐霸盃16強，紅軍在加普（Cody Gakpo）的梅開二度，路爾斯戴亞斯（Luis Diaz）的活躍表現，以4:擊敗奧地利的寧斯，並提早以小組首名晉身16強。 主場出戰的利物浦，在首循環就已經作客贏過對手。在今次主場出擊，紅軍早階段已為寧斯防線敲響警鐘。加普與隊友的配合入楔，只是最終炒高。不過到12分鐘，紅軍已打破悶局，路爾斯戴亞斯中路分波到右邊祖高美斯（Joe Gomez），高美斯傳中，戴亞斯在無人發現下入楔禁區頂入。3分鐘後紅軍又入一球，寧斯防線久久未能解圍，皮球落在穆罕默德沙拿腳下，沙拿底線傳中，加普撞入空門。之後紅軍仍有多次機會，但半場仍只領先2:0。

下半場仍然是利物浦主導戰局，加普在51分鐘推入禁區，被對手門將撲跌，球證直指12碼。沙拿射入，為紅軍拉開3:0，而這亦是沙拿在利物浦的第199個入球。之後加普在補時再下一城，令利物浦主場大勝4:0。同組另一場比賽，法國的圖盧茲只能悶和比利時聖基萊斯聯，紅軍分組取得12分，肯定獲得首名直接晉級16強。 羅馬作客瑞士只賽和1:1 至於另外兩支的英超球隊，白禮頓作客以1:0擊敗希臘的AEK雅典，肯定取得前兩名的出線資格。白禮頓目前以10分排B組的次名，與首名的馬賽相差1分，下一輪會對馬賽爭奪分組首名。至於韋斯咸作客塞爾維亞的FK TSC，同樣以1:0小勝，韋斯咸亦肯定取得分組前兩名的出線資格，而球隊在A組目前與德國的弗賴堡同得12分，將在最後一輪對賽決定首名。