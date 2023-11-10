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體育
2023-11-10 11:47:22

歐霸盃｜利物浦作客2:3不敵圖盧茲　白禮頓再贏阿積士重燃出線機會

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利物浦歐霸作客不敵圖盧茲。(路透社)

利物浦歐霸作客不敵圖盧茲。(路透社)

利物浦在歐霸盃的分組賽首嘗敗績，在作客法國的圖盧茲，以2:3不敵對手，但仍以9分在小組領先。而另一支英超代表白禮頓，藉兩勝荷蘭的阿積士，保持分組出線機會。

再贏今場利物浦就可以提前出線，不過紅軍今仗卻萬事不順。祖高美斯（Joe Gomez）接應罰球頂中楣，未能打開紀錄之後。防線先被圖盧茲迫甩，森美卡斯（Kostas Tsimikas）被搶得腳下球後，阿朗當林（Aron Donnum）沿右路推進入禁區起腳，36分鐘為主隊的圖盧茲取得領先，半場紅軍以一球落後。

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利物浦在歐霸作客不敵圖盧茲。(路透社) 圖盧茲的卡斯利斯烏龍球，一度為利物浦追回一球。(路透社) 利物浦在歐霸作客不敵圖盧茲。(路透社) 利物浦在歐霸作客不敵圖盧茲。(路透社) 利物浦在歐霸作客不敵圖盧茲。(路透社) 利物浦在歐霸作客不敵圖盧茲。(路透社) 利物浦在歐霸作客不敵圖盧茲。(路透社)

昆沙補時追和判無效

在法甲處於下游的圖盧茲，在下半場藉紅軍壓前反而靠迫搶爭取不少進攻機會。其中達寧加（Thijs Dallinga）一度把握隊友的直線，單刀為圖盧茲射入，不過球證指他犯規在先而無效。不過他在58分鐘，還是接應隊友的傳中，轉身抽遠柱入網，為圖盧茲拉開到2:0。雖然卡斯利斯（Cristian Casseres Jr,）在74分鐘的傳中球，被球打中背脊入網，令圖盧茲失一個烏龍球。不過2分鐘後，後備上陣的麥利（Frank Magri）把握隊友的傳中被利物浦門將撲出不遠，在遠柱衝前補中，令主隊再度拉開比數。

紅軍雖然在89分鐘由迪亞高祖達（Diogo Jota）建功追近，在補時階段再有查洛爾昆沙（Jarell Quansah）禁區內補中，但因為阿歷斯麥阿里士打（Alexis MacAllister）在禁區頂手球在先，經VAR檢查後被判無效，最終紅軍輸2:3，分組賽首度落敗，未能提早出線。

白禮頓作客2:0擊敗阿積士。(路透社) 白禮頓作客2:0擊敗阿積士。(路透社) 白禮頓作客2:0擊敗阿積士。(路透社) 維拉里爾在中立場以2:1擊敗海法馬卡比。(路透社) 韋斯咸1:0險勝奧林比亞高斯。(路透社) 羅馬作客0:2不敵布拉格斯拉維亞。(路透社)

韋斯咸小勝奧林比亞高斯

至於其他的比賽，另一支英超代表的白禮頓在作客荷蘭的比賽，憑安素法迪（Ansu Fati）與西蒙艾丁加（Simon Adingra）的合作，各入一球，以2:0擊敗對手。白禮頓藉着主客兩輪都贏阿積士，以7分升上分組次席，落後同組擊敗AEK雅典的馬賽1分，仍保分組出線機會。而韋斯咸在另一邊廂，主場憑盧卡斯柏基達（Lucas Paqueta）一箭定江山，以1:0小勝希臘的奧林比亞高斯，在分組與德國的弗賴堡同得9分，韋斯咸藉較佳對賽成績排榜首。

而意大利的羅馬，作客就0:2不敵捷克的布拉格斯拉維亞，與對手同得9分，羅馬得失球差跌落次席。至於西班牙的維拉利爾，面對以色列球隊海法馬卡比的比賽移師至塞浦路斯的中立場舉行，結果黃色潛水艇雖然射失過12碼，但仍以2:1反勝對手。

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