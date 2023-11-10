歐霸盃｜利物浦作客2:3不敵圖盧茲　白禮頓再贏阿積士重燃出線機會

利物浦在歐霸盃的分組賽首嘗敗績，在作客法國的圖盧茲，以2:3不敵對手，但仍以9分在小組領先。而另一支英超代表白禮頓，藉兩勝荷蘭的阿積士，保持分組出線機會。 再贏今場利物浦就可以提前出線，不過紅軍今仗卻萬事不順。祖高美斯（Joe Gomez）接應罰球頂中楣，未能打開紀錄之後。防線先被圖盧茲迫甩，森美卡斯（Kostas Tsimikas）被搶得腳下球後，阿朗當林（Aron Donnum）沿右路推進入禁區起腳，36分鐘為主隊的圖盧茲取得領先，半場紅軍以一球落後。

昆沙補時追和判無效 在法甲處於下游的圖盧茲，在下半場藉紅軍壓前反而靠迫搶爭取不少進攻機會。其中達寧加（Thijs Dallinga）一度把握隊友的直線，單刀為圖盧茲射入，不過球證指他犯規在先而無效。不過他在58分鐘，還是接應隊友的傳中，轉身抽遠柱入網，為圖盧茲拉開到2:0。雖然卡斯利斯（Cristian Casseres Jr,）在74分鐘的傳中球，被球打中背脊入網，令圖盧茲失一個烏龍球。不過2分鐘後，後備上陣的麥利（Frank Magri）把握隊友的傳中被利物浦門將撲出不遠，在遠柱衝前補中，令主隊再度拉開比數。 紅軍雖然在89分鐘由迪亞高祖達（Diogo Jota）建功追近，在補時階段再有查洛爾昆沙（Jarell Quansah）禁區內補中，但因為阿歷斯麥阿里士打（Alexis MacAllister）在禁區頂手球在先，經VAR檢查後被判無效，最終紅軍輸2:3，分組賽首度落敗，未能提早出線。